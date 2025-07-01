نيويورك تايمز: وضع الألغام أمام مؤيدي فلسطين لن يمنعهم من التعبير عن اشمئزازهم من سحق غزة

لندن- “القدس العربي”:

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” مقالا للمعلقة ميشيل غولدبيرغ علقت فيه على مخاطر قمع الصوت المعارض لإسرائيل مشيرة إلى ما حدث في مهرجان غلاستونبيري في بريطانيا والدعم لفلسطين وحرية الفلسطينيين من المغني بوب فيلان.

فقد ظلت فكرة “موسيقى البانك روك الجديدة” تعتبر صورة عن المحافظة الجديدة وصارت شعارا شائعا في عهد دونالد ترامب، يردده طلاب الجامعات من اليمين البديل والسياسيون المتعطشون للسلطة وكتاب العناوين الرئيسية. وزعموا أن التقدميين أصبحوا منفذين صارمين للمحرمات، بينما أصبح اليمينيون متمردين وقحين يتجاوزون حدود التعبير المسموح به.

وبينما تزايد احترام اليساريين للسلامة والحساسية، استمتع أعضاء اليمين الجديد بالتجاوزات وصوروا أنفسهم كأبطال لحرية التعبير. وتقول الكاتبة إن هذه الفكرة ظلت خادعة دائما، لأن المحافظين الأمريكيين عندما يصلون إلى السلطة يلجأون حالا وحتما إلى سلطة الدولة لفرض رقابة على الأفكار التي لا تعجبهم، مع أنها ترسخت لاحتوائها على جزء أو ذرة من الحقيقة.

وتبدو الثقافة اليسارية على الإنترنت، ناقدة جدا، بشكل تجعل من يتفاعلون معها خائفين من قول الخطأ ويشعرون بالاستياء من طهارتها المكبوتة.

على النقيض من ذلك، منح اليمين حرية التعبير دون قيود. وهذا، على الأرجح، جزء مما جذب الكثير من الرجال المهمشين إلى فلك ترامب.

في عام 2018، قال مغني الراب، المعروف سابقا باسم كانييه ويست، إن ارتداء قبعة “لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى” يرمز إلى “التغلب على الخوف وفعل ما تشعر به، بغض النظر عما يقوله الآخرون”. وفي هذا العام، بعد أن تحررت هويته تماما، أصدر أغنية بعنوان “مرحبا هتلر”.

وتضيف الكاتبة أن اليسار هو من يكتشف اليوم القوة الثقافية للصدمة، وهذا ناجم عن الرعب والمجازر في غزة وحقول الألغام من المحرمات التي وضعت أمام مناقشتها.

وتقدم الضجة الدولية التي أحاطت بأداء ثنائي موسيقى البانك روك، بوب فيلان، في مهرجان غلاستونبيري الموسيقي البريطاني في نهاية هذا الأسبوع. فقد قاد مغني الفرقة حشدا غفيرا، بعضهم لوّح بالأعلام الفلسطينية، في هتافات: “الموت.. الموت لجيش الدفاع الإسرائيلي”. وقد انتقد كير ستارمر، رئيس الوزراء البريطاني، بوب فيلان بسبب “خطاب الكراهية المروع”، وطالب “بي بي سي” بإجابات عن سبب بثها للعرض. وتقوم الشرطة بمراجعة لقطات من العرض لمعرفة ما إذا كان قد تم انتهاك أي قوانين جنائية.

وكان من المقرر أن يقوم بوب فيلان بجولة في الولايات المتحدة هذا العام، لكن وزارة الخارجية الأمريكية ألغت تأشيرات أعضاء الفرقة. ولم تكن هذه هي الفرقة الوحيدة التي أثارت ضجة في مهرجان غلاستونبيري. حتى قبل انطلاق المهرجان، انتقده ستارمر مشاركة فرقة الراب الأيرلندية “نيكاب” في المهرجان.

وفي نيسان/ أبريل، قادت نيكاب الحشود في مهرجان كوتشيلا بهتافات “الحرية لفلسطين” وعرضت رسائل تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، مما دفع الجهة الراعية لجولتهم الأمريكية إلى إلغاء تأشيراتهم.

وظهر لاحقا مقطع فيديو لأحد أعضاء الفرقة، مو شارا، وهو يرفع علم حزب الله، مما أدى إلى توجيه تهمة الإرهاب إليه. (قال إنه العلم رفع على المسرح ولم يكن يعرف ما يمثله). كما تحقق الشرطة في ظهور نيكاب في غلاستونبيري لاحتمال ارتكابها مخالفات للنظام العام.

وتعلق غولدبيرغ أنها تتفهم سبب خوف وفزع مؤيدي إسرائيل من العروض في غلاستونبيري، حيث لا يرى الكثيرون سوى معاداة السامية كسبب لتنامي العداء التقدمي للصهيونية. لقد شهدوا يهودا يهاجمون ويشيطنون وينبذون باسم العدالة للفلسطينيين. ويشعرون بمرارة بالغة لرؤية العنف ضد إسرائيل يهتف له في مهرجان موسيقي بعد أقل من عامين من هجوم حماس على مهرجان موسيقي في إسرائيل.

وتضيف الكاتبة أن معاداة السامية تثير بالتأكيد بعض العداء تجاه إسرائيل، إلا أنها لا تكفي لتفسير سبب انغماس هذا العدد الكبير من الشباب المثاليين في قضية فلسطين، وشعورهم بالاشمئزاز الشديد من سحق غزة.

ولفهم السبب، عليك أن تفهم كيف تبدو حرب إسرائيل على غزة بالنسبة لهم.

وتضيف أن الكثير من هؤلاء الأشخاص يشعرون بالعجز وهم يشاهدون حربا خلفت، اعتبارا من كانون الثاني/ يناير، أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف للفرد في العالم. وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، يرون فلسطينيين يائسين يخاطبونهم مباشرة من بين الأنقاض.

تابع بعضهم نجم “تيك توك” المراهق ميدو حليمي، الذي درس في مدرسة ثانوية بتكساس، وصوّر فيديوهات انتشرت على نطاق واسع عن “حياة الخيمة” قبل أن يقتل في غارة جوية إسرائيلية. ربما شاهدوا فيديو لطفل جائع يبكي ويأكل الرمل.

وتقول غولدبيرغ إن أعيان حرسي علي، الصومالية الأصل التي ارتدت عن الإسلام وأصبحت مسيحية، والمعروفة بنقدها للإسلام والمسلمين، حملت وسائل التواصل الاجتماعي المسؤولية عن خلق حركة ثقافية مناهضة لإسرائيل قائلة: “الخوارزمية هي العامل المسرع”، وتقول الكاتبة إنها ليست مخطئة تماما، لكنها تغفل دور إسرائيل في إنشاء المحتوى الذي يغذي هذه الخوارزمية.

وقالت إنها سمعت من إسرائيليين وأنصارهم وهم يسخرون من الناشطين المؤيدين لفلسطين، متهمين إياهم بجهلهم بتاريخ المنطقة وجغرافيتها. لكن العديد من هؤلاء الناشطين قد طوروا معرفة وثيقة بالبؤس الذي لا يطاق للحياة في غزة في الوقت الحالي، وهو مستوى من المعاناة الإنسانية التي غالبا ما يتجاهلها المدافعون عن إسرائيل.

ومن هنا، فالإسرائيليون وأنصارهم يعرفون كيف يحتجون على هذه المعاناة أو رفضها باعتبارها تحريضا على معاداة السامية.

وأشارت الكاتبة إلى ما نشرته صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية الأسبوع الماضي عن قتل الجنود الإسرائيليين للفلسطينيين عند مراكز توزيع المساعدات الإنسانيو. ويبدو أن بعض الجنود يطلقون على عمليات إطلاق النار هذه اسم “عملية السمك المملح”، تيمنا بالنسخة الإسرائيلية من لعبة الأطفال “الضوء الأحمر، الضوء الأخضر”. واتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سخرية لا حدود لها، صحيفة “هآرتس” بنشر “فدية الدم ” المعادية للسامية.

وقالت غولدبيرغ إن دولة إسرائيلية تتصرف بهذه الطريقة ستكون محطا للكراهية ولأسباب لا علاقة لها بمعاداة السامية. إن المحاولات الخرقاء التي تبذلها إسرائيل وحلفاؤها لطمس هذا الاشمئزاز عبر إطلاق اتهامات التعصب لا تضفي عليها إلا شعورا بالخوف من الحقيقة الممنوعة.

وهذا لا يبرر استفزازات بوب فيلان أو نيكاب، لقد قصدا الإساءة، وقد فعلاها. مع ذلك، ينشأ التطرف، أحيانا في الفجوة بين ما يشعر به الناس وما يعتقدون أنهم قادرون على قوله.