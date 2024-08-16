نيويورك.. توجيه اتهامات ليهودي بمحاولة قتل جاره المسلم بمطرقة وتدنيس المصحف بالبراز في بروكلين

نيويورك- “القدس العربي”: قالت السلطات في مدينة نيويورك إنها وجهت اتهامات لرجل يهودي بتهمة محاولة قتل وارتكاب جرائم كراهية وحملة مضايقة وعنف استمرت لمدة أشهر ضد جاره المسلم.

ويواجه إيزاك كادوش من بروكلين اتهامات بأكثر من 40 جريمة بما في ذلك محاولة القتل من الدرجة الثانية، ومحاولة القتل من الدرجة الثانية كجريمة كراهية، والاعتداء من الدرجة الأولى كجريمة كراهية، والسطو من الدرجة الثانية والسطو من الدرجة الثانية كجريمة كراهية، وفقًا لشكوى جنائية من مكتب المدعي العام في بروكلين.

وبحسب الشكوى فإن الدافع وراء هجمات كادوش هو اختلافاته الدينية والعرقية مع جاره.

وذكرت الشكوى أن كادوش أخبر جاره أنه سيقتحم شقته ويقتله لأن كادوش يهودي وجاره مسلم، وفقاً لعدة وسائل إعلام أمريكية من بينها “إن بي سي نيوز” و”نيويورك تايمز”.

وألقي القبض على كادوش يوم السبت، بعد يومين من اتهامه باقتحام شقة جاره، وتدمير الأشياء بالداخل، وتغطية الجدران بالطلاء الأزرق والزيت، وتدنيس المصحف الكريم بالبراز، بحسب الشكوى.

وفي نفس اليوم، ضرب كادوش جاره أيضًا بمطرقة على رأسه، مما أدى إلى نقله إلى المستشفى بسبب نزيف داخلي، وفقًا للشكوى.

وقال كادوش إنه بريء في محكمة مقاطعة كينغز الجنائية.

وقال ممثلو الادعاء إن الكفالة حددت بمبلغ 25 ألف دولار نقدًا أو 125 ألف دولار.

ولم يستجب المحامي العام الذي يمثل كادوش على الفور لطلب التعليق بعد ظهر يوم الخميس.

وقال الجار، الذي تم تحديده في الشكوى باسم أحمد شبيرة، لصحيفة نيويورك تايمز إن المضايقات بدأت بعد انتقاله إلى المبنى في أكتوبر/تشرين الأول.

وقال شيبيرا لصحيفة التايمز يوم الأربعاء: “قلت له دعني وشأني. لكل شخص دينه الخاص في أمريكا؛ وليس لدي مشكلة مع أي شخص”.

وقال إنه يخشى أن يكون كادوش خارج المستشفى عندما يخرج من المستشفى.

وأضاف أنه شعر بالارتياح لأنه تم القبض على عليه.

وتعود تفاصيل الشكوى إلى أوائل مارس/آذار. ويتهم كادوش بتمزيق إطارات جاره، وسكب مادة بيضاء على بابه، وضربه في رأسه ودفعه إلى الأرض، وكسر العديد من ضلوعه، وتهديد حياة جاره بشكل متكرر، وفقًا للشكوى.

ووصفت حاكمة نيويورك كاثي هوشول هذه الأفعال بأنها “حقيرة”.

وكتبت هوشول على موقع إكس: “يستحق الجميع أن يشعروا بالأمان في نيويورك، وسنواصل الوقوف في وجه الإسلاموفوبيا وجميع أشكال الكراهية. ليس للكراهية مكان في ولايتنا”.

وفي بيان، قال المدير التنفيذي لفرع نيويورك في مجلس العلاقات الأمريكية- الإسلامية (كير) إن “العنف الذي ارتُكب أمر صادم، ومن المثير للقلق أن نعلم أن الدافع وراء الهجمات كان الإسلاموفوبيا. ونأمل أن تتحقق العدالة حتى يتم منع الخطر الذي يشكله على الآخرين في المستقبل”.