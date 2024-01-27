نيويورك.. توقيف متظاهرين نددوا بالحرب الإسرائيلية على غزة- (صور)

نيويورك: أوقفت الشرطة الأمريكية ما لا يقل عن 8 متظاهرين ضد الهجمات الإسرائيلية على غزة ودعم واشنطن لها، خلال احتجاج نظم في نيويورك دعما لفلسطين.

ويتصاعد التوتر بين الحين والآخر بين المتظاهرين الذين يتجمعون أمام مقر لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك” وشرطة نيويورك في منطقة مانهاتن.

وخلال المظاهرة التي نظمت الجمعة، أوقفت الشرطة ما لا يقل عن 8 من المتظاهرين الذين رددوا شعارات لفترة طويلة وأرادوا السير في المنطقة.

وذكرت منظمة “في حياتنا” (Within Our Lifetime)، إحدى الجماعات المنظمة للمظاهرة، أن رئيستها نردين كسواني كانت بين المحتجزين، وتجادلوا مع الشرطة لفترة طويلة من أجل إطلاق سراحها.

وردد مشاركون في المظاهرة التي استمرت لساعات: “إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية” في غزة، وأن الرئيس الأمريكي جو بايدن وإدارته “قدموا الدعم المالي” لها، و”إسرائيل تقصف، والولايات المتحدة تدفع ثمنه”.

وكان ضمن المتظاهرين أمريكيون، والعديد من سكان نيويورك من أصل يهودي الرافضين للعمليات الإسرائيلية في غزة.

وقال مواطنون أمريكيون شاركوا في المظاهرة إنهم يعتقدون أن الهجمات الإسرائيلية على غزة تحولت إلى “إبادة جماعية” واضحة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الجمعة “26 ألفا و83 شهيدا، و64 ألفا و487 مصابا، معظمهم أطفال ونساء”، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في “دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب الأمم المتحدة.

(الأناضول)