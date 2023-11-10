نيويورك..جامعة كولومبيا تعلق عضوية “طلاب من أجل العدالة في فلسطين”

نيويورك- “القدس العربي”: أعلنت جامعة كولومبيا يوم الجمعة أنها علقت عضوية منظمتين طلابيتين قادتا احتجاجات تطالب بوقف إطلاق النار في الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد آلاف المدنيين .

وأشار نائب رئيس الجامعة، جيرالد روزبرغ، إلى سلامة الحرم الجامعي عند إعلانه أنه سيتم تعليق طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP) ومنظمة الصوت اليهودي من أجل السلام (JVP) حتى نهاية فصل الخريف.

وقال: “تم اتخاذ هذا القرار بعد أن انتهكت هذه المجموعات بشكل متكرر سياسات الجامعة المتعلقة بإقامة أحداث داخل الحرم الجامعي، وبلغت ذروتها في حدث غير مصرح به بعد ظهر الخميس استمر على الرغم من التحذيرات وتضمن خطاب التهديد والترهيب”.

وفي يوم الخميس، انسحب المئات من طلاب جامعة كولومبيا من فصولهم الدراسية للمشاركة في احتجاج استضافته المنظمتان لحث الحكومة الأمريكية على دعم وقف إطلاق النار في غزة.

وتتواجد ” طلاب من أجل العدالة في فلسطين” و” الصوت اليهودي من أجل السلام” في العشرات من الجامعات في جميع أنحاء البلاد وقادتا احتجاجات مثيرة للجدل ضد إسرائيل والحكومة الأمريكية.

وانتقد سياسيون أمريكيون يدعمون إسرائيل، وخاصة من الحزب الجمهوري، الحركة الطلابية في الجامعات الأمريكية ، وهددوا بترحيل الطلاب الأجانب.

وتصف JVP نفسها بأنها منظمة يهودية “معادية للصهيونية”، وهو موقف سياسي يعارض إسرائيل.

وفي الشهر الماضي، تمت معاقبة فرع SJP في جامعة جورج واشنطن بسبب عرض رسائل على مبنى الجامعة، والتي اعتبرها البعض معادية للسامية، مثل “سحب الاستثمارات من الإبادة الجماعية الصهيونية الآن” و”تحرير فلسطين من النهر إلى البحر”.

وغالباً ما تستخدم جماعات الضغط الداعمة لإسرائيل اتهامات “معاداة السامية” عند انتقاد إسرائيل.