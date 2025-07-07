نيويورك..زهران ممداني يرفض لعبة “الإدانة المسبقة”.. ومطالبات المسلمين الأمريكيين تتزايد بإنهاء المعايير المزدوجة

نيويورك- “القدس العربي”: يواجه زهران ممداني، المرشح الديمقراطي الأوفر حظاً لرئاسة بلدية نيويورك، ضغوطاً متواصلة من شخصيات سياسية داعمة للاحتلال الإسرائيلي، وصحافيين، ومنظمات ونشطاء، تطالبه بإدانة عبارة “عولمة الانتفاضة” — رغم أنه لم يستخدمها قط، ولا أحد من فريق حملته الانتخابية فعل ذلك.

بدأت هذه الحملة ضده قبل أيام من انتخابات 24 يونيو، حين سأله مذيع إذاعي عن رأيه في ناشطين مؤيدين لفلسطين يُزعم أنهم يستخدمون هذه العبارة. أجاب ممداني بردّ متزن، موضحاً أن للعبارة معانٍ مختلفة عند أشخاص مختلفين، مشيراً إلى أنها قد تُستخدم للتعبير عن “رغبة يائسة في المساواة والدفاع عن حقوق الفلسطينيين”، ولافتاً إلى أن متحف الهولوكوست الأمريكي استخدم كلمة “انتفاضة” في وصف الانتفاضة التي نفذها اليهود ضد النازيين عام 1944، وفقاً لمنصة “كومن دريمز”.

رغم ذلك، شنّ سياسيون مثل الحاكم السابق أندرو كومو حملة ضده، وحرّفوا أقواله، مدّعين أنه استخدم العبارة شخصياً. وسرعان ما تكررت هذه المزاعم في وسائل الإعلام وعلى لسان شخصيات بارزة، بينها السيناتورة كيرستن جيليبراند، رغم أن الحقيقة أنه لم يستخدمها، ولم ترد حتى على لسان أحد من مساعديه.

ورغم فوزه اللافت في الانتخابات التمهيدية، واصل بعض الصحافيين والسياسيين مطالبته بإدانة العبارة، والتي تُفهم بشكل مختلف من قبل فئات متنوعة، إذ يراها البعض دعوة إلى العصيان المدني، فيما يراها آخرون تحريضاً على العنف. وقد شدد ممداني، في مقابلة حديثة على برنامج “ميت ذا برس” بتاريخ 29 يونيو، على أنه لا يستخدم هذه العبارة، ويتفهم المخاوف المرتبطة بها، لكنه يرفض أن يؤدي دوره كـ”شرطي على حرية التعبير”، خاصة في ظل محاولات إدارة ترامب ترحيل النشطاء المؤيدين لفلسطين على خلفية تعبيرهم عن آرائهم.

موقف ممداني هذا يأتي في إطار رفض أوسع بين المسلمين الأميركيين لمعادلة غير عادلة طالما طُبقت بحقهم: وهي مطالبتهم الدائمة بإدانة عنف أو تصريحات لم تصدر عنهم. وعلى عكس السياسيين الآخرين الذين ينتقدون سياسات إسرائيل، مثل بيرني ساندرز وألكساندريا أوكاسيو كورتيز، لم يُطلب من هؤلاء إدانة تلك العبارة، ما يكشف عن معيار مزدوج قائم على أساس ديني أو عرقي.

وقد أشار الكاتبان إلى مفارقة مؤلمة: ففي الوقت الذي يُجبر فيه المسلمون على النأي بأنفسهم عن أفعال وتصريحات لا صلة لهم بها، لا يُسأل مؤيدو إسرائيل مثل السيناتورة جيليبراند أو الحاكم السابق كومو عما إذا كانوا يدينون الهتافات العنصرية التي أطلقها مؤيدون لإسرائيل في شوارع نيويورك، أو تصريحات الحكومة الإسرائيلية التي يدافعون عنها.

يرى الكاتبان أن عبارة “عولمة الانتفاضة” لم تُستخدم من قبل قيادات بارزة في الحركة الفلسطينية، ولا تحمل بالضرورة قيمة سياسية مضافة، وبالتالي لا ضرورة للانشغال بها على حساب النضال الأساسي ضد الإبادة في غزة.

وبرفضه “لعبة الإدانة”، وعدم انحنائه للضغوط السياسية والإعلامية، يكون زهران ممداني قد فتح الباب أمام سياسيين مسلمين آخرين للخروج من عباءة المعايير المزدوجة التي طاردتهم لعقود.