نيويورك.. سيناتورة أمريكية تواجه احتجاجا بسبب دعمها إسرائيل- (فيديو)

نيويورك: واجهت السيناتورة الأمريكية كيرستن غيليبراند، الأربعاء، احتجاجا من ناشطين معارضين للحرب على غزة، خلال اجتماع بولاية نيويورك، بسبب دعمها لإسرائيل.

وذكر مراسل الأناضول أن السيناتورة الديمقراطية غيليبراند، التي تمثل نيويورك، تعرضت للاحتجاج خلال اجتماع بلدية بمدينة بروكلين بسبب “عدم تأييدها لوقف إطلاق النار في غزة، ودعمها للمساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل”.

وجاء في منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي لأعضاء “حركة الشباب الفلسطيني” أن غيليبراند فرت من قاعة البلدية بعد تعرضها لمضايقات من الناخبين بسبب رفضها دعوة وقف إطلاق النار وتأييدها للدعم الأمريكي للإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل.

وفي مقاطع فيديو تداولها ناشطون، شوهد متظاهرون في أجزاء مختلفة من القاعة وهم يرددون هتافات ضد السيناتورة التي يتهمونها “بتلقي مئات الآلاف من الدولارات على شكل تبرعات من الجماعات المؤيدة للإبادة الجماعية”.

كما شوهد خلال الاجتماع أكثر من عشرة نشطاء يقفون على فترات للدفاع بصوت عالٍ عن حقوق الفلسطينيين ويمنعون جيليبراند من إلقاء كلمتها.

وقامت قوات الأمن بإخراج المتظاهرين الذين كانوا يرددون هتافات “فلسطين حرة” من القاعة واحداً تلو الآخر.

(الأناضول)