نيويورك.. عشرات المسلمين يؤدون أول صلاة تراويح بميدان التايمز

واشنطن: أدى عشرات المسلمين مساء الأحد أول صلاة تراويح من شهر رمضان بميدان التايمز أحد رموز مدينة نيويورك كبرى مدن الولايات المتحدة الأمريكية.

ومع بداية شهر الصوم، توافد ملايين المسلمين المقيمين في الولايات المتحدة إلى المساجد لأداء صلاة التراويح لشهر رمضان 1445 هـجري.

وتجمع عشرات المسلمين في ميدان التايمز، أحد أهم رموز نيويورك، وأدوا أول صلاة تراويح في شهر رمضان.

كما أقيمت أول تراويح من رمضان في المركز الديني الأمريكي الذي يبعد نصف ساعة عن العاصمة واشنطن.

واجتمع حشد كبير من المصلين في الساحة الخارجية للمسجد وباحته، وبعد إتمام الصلاة تضرعوا بالدعاء إلى الله تعالى على نية الفرج وإزالة البأس عن الفلسطينيين بقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 5 شهور.

(الأناضول)