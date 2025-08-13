نيويورك: ناشطون ينددون باستهداف إسرائيل للصحافيين في غزة

واشنطن: ندد عدد من الناشطين المتضامنين مع فلسطين في الولايات المتحدة، بالهجمات الإسرائيلية على غزة واستهداف الصحافيين العاملين في القطاع المحاصر.

وتجمع الناشطون أمام مقر الأمم المتحدة في ولاية نيويورك، مساء الثلاثاء، وقرعوا على أوان فارغة للتعبير عن سخطهم على سياسة التجويع التي تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين في غزة.

كما استهجن المتظاهرون استهداف إسرائيل للصحافيين الذين يغطون حرب الإبادة الجماعية التي تواصل ارتكابها بحق الفلسطينيين في غزة، وفق مراسل الأناضول.

ورفعوا علم فلسطين ولافتات كتب عليها: “إسرائيل تقتل جميع الصحافيين لإخفاء الحقيقة”، و”أوقفوا التدمير”، و”لا سلام على الأرض السليبة”، و”لا يمكنكم التستر على الإبادة الجماعية”.

واعتقلت شرطة نيويورك عددا كبيرا من المشاركين في المظاهرة.

والأحد، اغتالت إسرائيل 6 صحافيين بينهم 4 من قناة “الجزيرة” بقصف خيمتهم بمحيط “مستشفى الشفاء” بمدينة غزة، ضمن إبادة جماعية مستمرة للشهر الـ22.

(الأناضول)