نيويورك.. وقفة احتجاجا على “الفيتو” الأمريكي ضد وقف إطلاق النار في غزة

نيويورك: شهدت مدينة نيويورك وقفة أمام مبنى البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، احتجاجا على استخدام واشنطن قبل أيام حق النقض “فيتو” ضد مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

وتجمع الثلاثاء، محتجون بينهم ليبراليون أمريكيون ويهود أرثوذوكس، أمام مبنى بعثة الولايات المتحدة لدى المنظمة الدولية.

ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية ولافتات عليها شعارات مثل “أوقفوا الاحتلال”، و”وقف إطلاق النار الآن”، و”قاوموا الاحتلال”.

وردد المحتجون هتافات مثل “فلسطين حرة”، و”أوقفوا الاحتلال بالكامل”، و”أعيدوا للفلسطينيين أرضهم”، و”نعم لليهودية، لا للصهيونية”، و”فلسطين ستتحرر”.

واحتج المشاركون على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل واستخدامها حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إنساني فوري لإطلاق النار في غزة.

وأدى بعض المتظاهرين الصلاة أمام مقر البعثة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة.

واستمر الاحتجاج الذي جرى في ظل إجراءات أمنية مشددة، في شوارع منطقة مانهاتن.

والجمعة، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ”الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية” في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى مساء الاثنين 18205 شهداء و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

(الأناضول)