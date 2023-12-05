“نيو حماس“.. عبارة تثير السخرية: زحام مبادرات على باب الحركة والجواب “نتحاور بعد وقف العدوان”

بيروت- “القدس العربي”:

المقاربة التي اعتمدتها القيادة السياسية لحركة حماس على الأقل كأساس للاشتباك مع سلسلة طويلة من المبادرات والسيناريوهات المرتبطة بسؤال “غزة ما بعد الحرب“ حتى اللحظة هي تلك التي تجيد الإصغاء وتتحفظ في التعليق والتجاوب.

وتعيد تكرار ثوابت الحركة وعلى رأسها مبادرة المبادئ الأربعة التي طرحها الشيخ إسماعيل هنية في خطاب متلفز ومسجل بدايات العدوان العسكري الإسرائيلي.

زحام شديد في الاقتراحات والمبادرات تلقته وتتلقاه حركة حماس في العديد من العواصم العربية بما في ذلك بيروت والقاهرة والدوحة تحت عنوان البحث عن إجابة على السؤال السياسي المعلق.

وقد بدأت واستنادا إلى مصادر قيادية في الحركة بواكير تلك الأسئلة عبر المنظومة الأمنية المصرية في مرحلة التمهيد للتفاوض على الهدنة الشهيرة.

سمعت “القدس العربي” مباشرة من قياديين في حماس تعبيرات تبدو ساخرة من عبارة “نيو حماس”.

وهي العبارة التي رددتها بعض تقارير الإعلام الأمريكي وتحدث عنها علنا القيادي في حركة فتح والدبلوماسي المخضرم ناصر القدوة.

في مقاربة القيادي في المكتب السياسي لحماس خالد مشعل يبدو الحديث عن حماس جديدة خارج سياق المنطق والمضمون والخطط والإستراتيجيات.

وفي فهم قيادي آخر تحتفظ “القدس العربي” بهويته، الحديث عن هوية جديدة لحماس “حديث إسرائيلي مضحك في جذره ولا يمت للواقع بصلة لأن حركة حماس لا ترى بأن المطلوب منها تحت أي عنوان تغيير لونها أو ملامحها أو هويتها فتلك أقرب إلى المهمة المستحيلة”.

لكن الحركة وهي تمثل أكبر فصائل المقاومة في التفاعل والاشتباك السياسي مع أفكار ومقترحات هنا وهناك تظهر قدرا كبيرا من المرونة في الإصغاء وتوافق ضمنا على أي عنصر أو مقترح يخدم المشروع الوطني الفلسطيني.

لكنها وفي جناحها السياسي على الأقل تبلغ الفرقاء وهو ما لامسته “القدس العربي” أيضا بوضوح من خلال اتصالات مع طيف في الصف القيادي بأن الأولوية المرحلية للمعركة الآن.

جواب الصف الحماسي على المبادرات والاقتراحات التوافقية يذكر بأن وقف العدوان العسكري الإسرائيلي أولا، وحماية أهل قطاع غزة ثانيا وإعمار ما دمره الاحتلال وتبييض سجون الاحتلال ثالثا.

وبعد هذه الإبلاغات الثلاثة يمكن الخوض في تفاصيل توافقية أو تصالحية أو تشاركية تحت عنوان “إعادة بناء الحالة الوطنية الفلسطينية”.

ثمة أفكار ومقترحات لها علاقة بـ”جس نبض” طرحت على أطراف في المقاومة الفلسطينية.

جزء من تلك الطروحات قدم في مصر ولبنان وله علاقة بما يسميه الفرقاء إعادة بناء المرجعية الفلسطينية.

وتلاحظ أوساط المقاومة وتحديدا في حماس بأن زحام المبادرات سياسية الطابع يترافق بصورة مريبة مع: أولا استمرار القصف الوحشي للعدو. وثانيا مع تسريبات غربية وأمريكية هنا وهناك تتحدث عن مراحل مؤقتة في إدارة قطاع غزة أو عن وصل أو فصل الضفة عن القطاع أو حتى عن إعادة بناء منظمة التحرير.

ذلك التزاحم في التوصيات والمبادرات لا تقفل حماس السياسية الباب أمامه.

لكن أجوبتها التي قيل بعضها لشخصيات عربية ووسيطة متعددة وحتى لشخصيات في حركة فتح تبدو موحدة باتجاهين هما الإشارة للمبادرة التي حملت اسم الشيخ هنية كأساس لحوار مستقبلي ثم فورا الاستعداد للتشبيك وبسرعة قياسية مع أي جهة هدفها الأول والأساسي وقف العدوان أو المشاركة في المعركة بالإضافة طبعا لإرجاء وتأجيل النقاشات كلها المرتبطة بسؤال مستقبل قطاع غزة الآن.