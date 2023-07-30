هآرتس:درعي سيعود وزيراً وصديقه منافساً لرئاسة طبريا.. أولى نتائج إلغاء علة المعقولية

مصلحة الجمهور لا تعني الائتلاف بأي حال. بالمقابل، تبدو مصلحة آريه درعي على رأس اهتمامه. وبنظرة إلى المستفيدين من القوانين الشوهاء التي أجيزت مؤخراً، تبين أن الائتلاف يعمل بوظيفة كاملة من أجل رئيس شاس.

إلغاء علة المعقولية يستهدف ضمن أمور أخرى إعادة تعيين درعي وزيراً، بعد أن شطبت محكمة العدل العليا تعيينه غير المعقول. 64 نائباً من الائتلاف أهانوا أنفسهم علناً من أجل درعي. قبل نحو ثلاثة أسابيع، أقرت الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة قانوناً يسمح لرئيس لجنة معينة التنافس في الانتخابات لرئاسة البلدية التي يترأسها، بعد فترة تجميد قصيرة من ثلاثة أشهر. من يعجب للتوجهات البرلمانية لمنتخبي الجمهور للانشغال بمسائل تبدو تافهة سطحياً في الوقت الذي تقف فيه الدولة على شفا حرب أهلية، هو ببساطة غير مطلع على مصالح درعي في طبريا عشية الانتخابات البلدية. فالقانون يستهدف تسويغ مقرب درعي، بوعز يوسف، الذي يشغل منصب رئيس لجنة معينة في المدينة للتنافس على رئاسة البلدية في تشرين الأول. هذه كل القصة. القانون الجديد يلغي مادة في قانون السلطات المحلية من 2008 ويحظر على رئيس لجنة معينة التنافس في الانتخابات في بلدة شغل فيها منصب ممثل الدولة “لأول مرة بعد تعيينه”.

غاية المادة التي ألغيت كانت منع من يتبوأ المنصب تفوقاً غير نزيه مقابل المتنافسين الآخرين في الانتخابات الأولى وتسمح له بعد ذلك بالتنافس في الانتخابات. بفضل القانون -الذي نال اسم قانون طبريا حين واضحاً للجميع بأنه تم العمل على القانون قبيل الانتخابات في طبريا – سيتمكن يوسف من التنافس في الانتخابات القريبة القادمة. يدور الحديث عن قانون شخصي يشكل تدخلاً فظاً من الحكومة في الانتخابات البلدية، وكل ذلك لأجل الإحسان ليوسف، مقرب درعي. هذا قانون فاسد وبأثر رجعي، أي أنه يغير القواعد في أثناء اللعبة، وقد يشكل مدخلاً للسيطرة على الحكم المحلي بواسطة لجان معينة. وحتى النائبة تالي عوتليف، قالت إنه “يصعد إلى درجة امتياز نظامي هو جزء من تأطير واقعي لمخالفة جنائية”.

بشكل طبيعي، رفع التماس ضد دستورية القانون الفاسد إلى محكمة العدل العليا، واليوم سيجرى بحث إضافي في شأنه. المستشارة القانونية، غالي بهرب ميارا، أبلغت المحكمة بأنها تعارض القانون ووصفته بالعليل بأنه بأثر رجعي وشخصي، وشددت في موقفها بأنه لا ينبغي أن يحل على الانتخابات القريبة القادمة. على حد قولها، يمنح القانون تفوقاً غير نزيه لمرشح “شاس”، “بشكل يبعث على تخوف عظيم من المس بالمساواة بين المرشحين وبالحق في الترشح والانتخاب”. نأمل أن تقبل محكمة العدل العليا موقف الملتمسين وتوقف الإفساد القانوني لإسرائيل.

أسرة التحرير

هآرتس 30/7/2023