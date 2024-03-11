هآرتس: إسرائيل تتحقق من مقتل القيادي في “حماس” مروان عيسى في غارة جوية

القدس: ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم، أن الجيش الإسرائيلي يتحقق مما إذا كان مروان عيسى، القيادي الكبير في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قد قُتل في غارة جوية على غزة، هذا الأسبوع.

ولم يؤكد الجيش الإسرائيلي على الفور صحة التقرير، الذي ذكر أن موقعاً في النصيرات بوسط غزة تعرّض للقصف، قبل يومين، بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بأن عيسى، الذي يعتقد أنه الرجل الثاني في قيادة “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لـ “حماس”، كان هناك.

ولم ترد “حماس” على الفور على طلب للتعليق على تقرير الصحيفة الإسرائيلية.

وعيسى على رأس قائمة المطلوبين لدى إسرائيل، إلى جانب محمد الضيف، قائد “كتائب القسام”، ويحيى السنوار، رئيس “حماس” في غزة، الذين يعتقد أنهم خططوا لهجوم الحركة في السابع من أكتوبر تشرين الأول على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل حرب غزة.

وإذا تأكدت وفاته فقد تؤدي إلى تعقيد الجهود الرامية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن في المفاوضات المتعثرة بالفعل.

(رويترز)