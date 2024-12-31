هآرتس: إسرائيل تواصل عرقلة زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين

واصلت الحكومة الإسرائيلية، الثلاثاء، المماطلة في الاستجابة لمطالب السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في إسرائيل، والذين يعانون من ظروف احتجاز وُصفت بأنها غير إنسانية.

وتقدمت الحكومة إلى المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية بإسرائيل) بطلب هو السادس من نوعه لتأجيل النظر في التماس يطالب بالسماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى الفلسطينيين، وفق صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة.

وذكرت الصحيفة أن الالتماس قدمته منظمات حقوقية في فبراير/ شباط الماضي لاستئناف زيارات الصليب الأحمر التي توقفت منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وبررت الحكومة طلبها “باستنفاد النقاش الجاري مع الولايات المتحدة حول الموضوع”، وطلبت تأجيل تسليم موقفها النهائي للمحكمة للمرة السادسة عشرة، متذرعة بـ”أسباب أمنية وسياسية حساسة”.

(الأناضول)