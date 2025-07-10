هآرتس: “استخف بالمستشارة فأطاعوه”.. هكذا انتصر نتنياهو على “العليا” والدولة معاً

يبدو أن نتنياهو تراجع عندما وافق على اقتراح المحكمة العليا انتظار مدة شهرين لتعيين رئيس جديد لـ”الشاباك”. ولكنها فعلياً هي التي تراجعت أمام رئيس الحكومة. لأنه رغم حل الوسط هذا، فقد حقق نتنياهو غايته، التي هي المس بالمستشارة القانونية للحكومة، غالي بهراف ميارا، التي تترأس جهاز النيابة الذي يتهمه بالفساد والإضرار بالمكانة القانونية للرأي القانوني.

الحالات التي ناقشت فيها المحكمة العليا خلافات قانونية بين الحكومة ونتنياهو وبين المستشارة القانونية للحكومة، أصبحت أكثر تواتراً في السنتين الأخيرتين، التي تعمل فيها الحكومة على إضعاف السلطة القضائية. في معظم هذه الحالات، أيدت المحكمة العليا بهراف ميارا. ولكن ليست الحال هكذا في هذه الحالة. فهنا إرسال الطرفين من قبل القضاة للتحدث فيما بينهما أعطى شرعية للوضع الذي يخالف فيه رئيس الحكومة ليس فقط موقف المستشارة القانونية، بل إنه لم يكن مستعداً حتى للاستماع إلى موقفها. شرعنة استخفاف مطلق بالمستشارة القانونية للحكومة.

بعد قرار حكم المحكمة العليا، الذي نص على أن نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح عندما قرر إقالة رئيس “الشاباك” رونين بار، طلبت منه المستشارة القانونية للحكومة الانتظار قليلاً حتى تعطيه تعليمات بشأن كيف عليه العمل من أجل تعيين رئيس جديد لـ “الشاباك”، على خلفية قرار الحكم. نتنياهو كان يمكنه انتظار التعليمات، وبعد ذلك مخالفتها في المحكمة العليا، لكنه تجاهل كلياً المستشارة القانونية للحكومة وأعلن بأن الجنرال دافيد زيني هو المرشح من قبله لهذا المنصب دون انتظار تعليماتها.

في جلسة المحكمة العليا التي عقدت بعد ذلك، قال محامي رئيس الحكومة بأن سبب هذا التجاهل هو الضربة التي وجهت لإيران، ما أجبره كما يبدو على تعيين رئيس لـ “الشاباك” بشكل مستعجل بدون إشراك المستشارة القانونية للحكومة في سبب ذلك.

الحديث يدور عن ادعاء ضعيف، لا يتساوق مع الحقائق، حيث جرى التعيين قبل الهجوم بثلاثة أسابيع، كان يمكن أن تكون بهراف ميارا شريكة في السر. إضافة إلى ذلك، فإن تعيين ش. قائماً بأعمال رئيس “الشاباك”، الذي كان أيضاً قبل الهجوم في إيران، تم بمعرفة ومصادقة المستشارة القانونية للحكومة.

أمام تجاهل نتنياهو لبهراف ميارا، ورفضه حتى الاستماع إلى تعليماتها، كان يمكن التوقع بأن المحكمة العليا ستوضح لنتنياهو بأنه غير مخول بالتصرف بهذا الشكل والاستخفاف بمؤسسة المستشار القانوني بشكل فظ. كل ذلك عندما يأتي في وقت تقود حكومة نتنياهو عملية مشينة وغير قانونية لإقصاء المستشارة القانونية للحكومة وسن قانون لإضعاف مكانة المستشارين القانونيين في المكاتب الحكومية.

لكن بدلاً من وضع حد لنتنياهو وإعادة النظام إلى ما كان عليه والتوضيح بأنه لا يمكن الموافقة على وضع يتجاهل فيه رئيس الحكومة وجود المستشارة القانونية للحكومة، ها هي المحكمة العليا تنتقد رأي المستشارة القانونية للحكومة – وهو الرأي الذي رفض نتنياهو حتى إلقاء نظرة عليه، وإرسال الطرفين في محاولة للتوصل إلى حل متفق عليه بينهما.

حتى الآن، لا نعرف ما إذا كان سيتم تعيين الجنرال زينيه في منصب رئيس “الشاباك”، لكن أصبح واضحاً أن نتنياهو انتصر، وأن الديمقراطية حصلت على هزيمة أخرى.

حن معنيت

هآرتس 10/7/2025