هآرتس: الأسرى الفلسطينيون في سجن “مجدو” يتعرضون للتعذيب- (فيديو)

القدس المحتلة: كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية (خاصة)، الجمعة، أنها حصلت على توثيقات مصورة تثبت وقوع حالات تعذيب وإذلال داخل سجن “مجدو” شمالي إسرائيل بحق أسرى فلسطينيين.

وقالت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني إنها “حصلت على توثيقات مسربة من داخل السجن، تثبت وجود تعذيب وإذلال لأسرى فلسطينيين معتقلين في الجناح الأمني لسجن مجدو”.

وتشير الصور والفيديوهات التي حصلت عليها “هآرتس” ونشرتها، إلى أن عشرات المعتقلين كانوا مكبلي الأيدي ومستلقون على بطونهم، وبعضهم دون ملابس، فيما ينبح كلب حراسة فوق رؤوسهم وذلك على الرغم من عدم وقوع أي حادث غير عادي في السجن.

Footage uploaded to Israeli media depicts Israeli occupation forces collectively torturing Palestinians held in Megiddo prison.

The video shows prisoners lying face down on the ground, hands tied behind their backs, while being terrorized by dogs. pic.twitter.com/mZOIC1Glj8

