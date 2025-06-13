صحافة | عبرية

هآرتس: التصعيد في الشرق الأوسط يصيب الحياة العامة في إسرائيل بالشلل

منذ 29 دقيقة

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تل أبيب: أفاد تقرير إخباري، اليوم الجمعة، بأن الحياة العامة في إسرائيل قد توقفت إلى حد كبير إثر الهجمات الإسرائيلية على إيران.

وذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم، أن إسرائيل أصدرت أوامر بإغلاق المدارس والمتاجر والمكاتب، في حين تظل فقط المتاجر الكبرى مفتوحة للحصول على السلع الأساسية. وفي ظل توقع رد ثأري من طهران، دعت خدمات الطوارئ الإسرائيلية المواطنين إلى التبرع بالدم.

كما تم إغلاق مراكز التسوق ومواقع الفعاليات والمؤسسات الثقافية والمواقع الدينية. وأضافت الصحيفة أنه تم إلغاء موكب يوم “كريستوفر ستريت”، للمثليين في تل أبيب، والذي كان من المقرر تنظيمه مطلع الأسبوع المقبل.

وأوصت قيادة الجبهة الداخلية في إسرائيل السكان بالبقاء قريبا من الملاجئ، أو البحث عن ملجأ في المباني العامة مثل المدارس، بحسب الصحيفة.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي في بيان اليوم الجمعة إن إسرائيل ستواجه “عقابا شديدا” على هجومها على بلاده والذي استهدف قادة عسكريين وعلماء نوويين ومنشأة تخصيب رئيسية.

(د ب أ)

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