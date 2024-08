“هآرتس”: الجيش يستخدم مدنيين في غزة دروعا بشرية لتمشيط المباني والأنفاق- (فيديوهات)

تل أبيب: كشف تحقيق نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، الثلاثاء، أن الجيش الإسرائيلي يستخدم بشكل ممنهج مدنيين بقطاع غزة كدروع بشرية عند تمشيط الأنفاق والمباني.

وجاء في التحقيق الذي أجرته الصحيفة أن استخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية بغزة يجري بمعرفة مكتب رئيس الأركان هرتسي هاليفي وضباط كبار بالجيش الإسرائيلي.

وعبر سلسلة شهادات من جنود وقادة بالجيش الإسرائيلي، كشفت الصحيفة أن الجيش يقوم بنقل شبان من غزة غير مشتبه بكونهم “مسلحين” إلى وحدات مختلفة تابعة له؛ حيث يقوم باحتجازهم كمعتقلين، ثم يرسلهم لمرافقة قواته عند تفتيش الأنفاق والمنازل بالقطاع.

وأضافت أن “هؤلاء الشبان الفلسطينيين عادة ما يكونوا في العشرينيات من عمرهم، وغالبا ما يرتدون زي الجيش الإسرائيلي، لكن بنظرة أكثر تركيزا ستكتشف أنهم ينتعلون أحذية رياضية، وأيديهم مكبلة خلف ظهورهم، ووجوههم تظهر عليها علامات الخوف”.

Al Jazeera TV showed videos of the Israeli army using Palestinian civilians including children, and injured Palestinians as human shields in Gaza to explore tunnels, damaged buildings and fighting areas. Semilar war crimes were also committed in the West Bank. pic.twitter.com/GgRSlIFMYy

وتابعت الصحيفة: “هؤلاء هم الفلسطينيون الذين تستخدهم وحدات الجيش الإسرائيلي في غزة بهدف واحد: أن يكونوا دروعا بشرية للجنود في عملياتهم؛ حيث يمشطون الأنفاق والمباني قبل دخول القوات إليها”.

ونقلت “هآرتس” عن جنود إسرائيليين قولهم: “قالوا (في الجيش) إن حياتنا أهم من حياتهم (الفلسطينيين)، وإنه في النهاية من الأفضل أن يكون جنودنا على قيد الحياة، وأن ينفجروا هم جراء عبوة ناسفة”.

و”يتكرر الأمر مرارا وتكرارا”، بحسب الصحيفة؛ حيث يقوم الجنود بتحديد الشبان الفلسطينيين “المناسبين” للمهام وإحضارهم إلى ألوية وكتائب الجيش العاملة في القطاع.

ونقلت “هآرتس” عن جندي مكلف بتحديد الشبان الفلسطينيين “المناسبين” للاستخدام كدروع بشرية: “الرتب العسكرية الكبيرة تعلم بالأمر، وهناك فخر بذلك في أوساط الجيش”.

ورغم ارتكابه بشكل منهجي هذه الممارسات التي تتناقض مع القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، تقول “هآرتس” إن الجيش الإسرائيلي “حاول الظهور بمظهر البريء عندما نشرت قناة الجزيرة القطرية قبل نحو شهرين مقاطع فيديو توثق استخدامه الفلسطينيين كدروع بشرية في غزة”.

وفي مقاطع الفيديو، التي تم عرضها آنذاك، “شُوهد جنود من الجيش الإسرائيلي وهم يقومون بإلباس المعتقلين الفلسطينيين الزي العسكري، ويثبتون الكاميرات عليهم، قبل إرسالهم للمنازل المدمرة وفتحات الأنفاق، وكل ذلك بينما كانت أيديهم مقيدة بالأصفاد”، وفق “هآرتس”.

🔸 Jenin today. Occupied West Bank. This is what a human shield looks like. But it won’t matter how many of these scenes we see. This won’t end up on your evening news.

🔸 Instead, we will hear Israeli spokespersons saying “Hamas uses human shields.” pic.twitter.com/VJ301YbHW3

— Samira Mohyeddin سمیرا (@SMohyeddin) June 22, 2024