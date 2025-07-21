 هآرتس..”الشاباك” معترفاً: فشلنا في حملة ردع الإسرائيليين عن التجسس لمصلحة إيران

منذ حوالي سنتين و”الشاباك” يجد صعوبة في منع ظاهرة وجود مئات الإسرائيليين الذين يوافقون على الاتصال مع منظمات مخابرات إيرانية، من بينهم أيضاً أشخاص وافقوا على التعاون معها وخيانة الدولة. إلى جانب نجاح “الشاباك” في إحباط واعتقال المشتبه فيهم، فإنه فشل في مهمة ردع إسرائيليين عن التجسس. يبدو أن هذا هو سبب قرار “الشاباك” وجهاز الإعلام الوطني في مكتب رئيس الحكومة الخروج إلى حملة دعاية وطنية استثنائية وغير مسبوقة، بعنوان “أموال سهلة وثمن باهظ”.

في أحد الأفلام التي تم عرضها، يظهر شباب وهم يستمتعون ويشربون البيرة في مقهى. وعندها يظهر شاب صارم ويسأل: “من أجل خمسة آلاف شيكل… أهذا يعادل تدمير حياتك؟ إن تقديم معلومات للعدو جريمة أمنية خطيرة، عقوبتها السجن المؤبد. لا تساعد العدو الإيراني. إذا تلقيتم طلباً جديداً عبر الشبكة أبلغوا شرطة إسرائيل”.

انطلقت الحملة بعد يوم من تقديم لائحة اتهام أخرى ضد جندي بسبب مخالفات اتصال مع عميل أجنبي وتقديم معلومات للعدو. أقام الجندي، مع علم مسبق، علاقات مع جهات إيرانية أثناء الحرب، ونقل إليها مقابل مبلغ من المال معلومات عن اعتراض الصواريخ، وعن بطاريات “القبة الحديدية” وعن سقوط صواريخ إيرانية.

حسب معطيات “الشاباك” ووزارة العدل، كشفت في السنة الماضي أكثر من 25 قضية لإسرائيليين وافقوا على التجسس لصالح إيران، وتم تقديم أكثر من 35 لائحة اتهام خطيرة. عملياً، تضاعف عدد حالات التجسس منذ 7 أكتوبر 2023. يدور الحديث عن ألف إسرائيلي، الذين اتصلت بهم جهات تجسس إيرانية، على الأغلب عبر الشبكات الاجتماعية. حتى الآن، تمت إدانة شخص واحد فقط، وهو موتي ممان (72 سنة) من عسقلان، وهو رجل أعمال فاشل وحكم عليه 10 سنوات سجناً. الباقون ينتظرون المحاكمة. عدد منهم تجاهلوا طلبات إيران أو رفضوها، وآخرون استجابوا ولكنهم لم يتمكنوا من العمل لأن محققي “الشاباك” وصلوا إليهم وحذروهم من مواصلة العلاقة. ولكن عدداً غير قليل أغرتهم الأموال السهلة التي عرضت عليهم ونفذوا المهمات التي طلبت منهم.

هذه هي الطريقة. يعرضون عليهم بضع مئات من الشواقل مقابل مهمة سهلة وبسيطة مثل رسم صورة غرافيك وحمل لافتة ضد نتنياهو والحكومة، أو إحراق سيارة وتصوير هذه الأعمال وإرسالها للمشغلين أو الفيلم. هذه بداية عملية تسمى باللغة المهنية “توريط”. تعقبها مهمات أكثر تعقيداً، مثل تصوير مواقع عسكرية، والحصول على عناوين ومعلومات عن رؤساء حكومة، ووزراء دفاع، وقادة كبار في الجيش وعلماء ذرة، ومحاولة اغتيالهم.

هذا المرض انتشر مثل الوباء في المجتمع الإسرائيلي بكل طبقاته ومستوياته، والقاسم المشترك هو الطمع.

منذ إقامة الدولة عمل في إسرائيل جواسيس وخونة اخترقوا حرمة أمن الدولة وتسببوا بأضرار جسيمة، مثل ليفي ليفي من “الشاباك”، وزئيف افني من وزارة الخارجية والموساد، وإسرائيل بار من وزارة الدفاع، وماركوس كلينبرغ من المعهد البيولوجي في نس تسيونا، وشبتاي كلمانوفيتش الذي حاول التقرب من رئيسة الحكومة غولدا مئير، وبن زغيير من الموساد. هذه قائمة جزئية. كانت هناك حالات خطيرة تم التعتيم عليها. معظمهم كانوا، باستثناء زغيير، يتصرفون بدوافع سياسية وأيديولوجية في خدمة الاتحاد السوفييتي وأجهزة المخابرات التابعة لتوابعه في أوروبا الشرقية.

الدافع هذه المرة واحد فقط: الطمع. في الواقع، معظم الجواسيس الذين ألقي القبض عليهم حتى الآن لم تكن لهم إمكانية للوصول إلى أسرار جهاز الأمن، لذلك، كان ضررهم ضئيلاً نسبياً. ولكن “الشاباك” الذي يعنى بإحباط التجسس، لا يعزيه هذا الأمر، و“الشاباك” قلق. في البداية، اعتقدوا أن المتعاونين مع العدو هم من هامش المجتمع، لكن أصبح المزيد من الإسرائيليين الذين يمكن تسميتهم “معياريين” ومن قلب التيار العام، يجرون اتصالات مع الإيرانيين، حتى أثناء الحرب مع إيران.

عندما تحتاج سلطة حكومية إلى حملة توعية بشأن أمر مفهوم ضمناً، فهي إشارة على الفشل. هذه إشارة على أن الردع لا يعمل، وأن هناك من هم مستعدون لمخالفة القانون بسهولة. في حقيقة الأمر، عندما يتعين على “الشاباك” التوسل والقول “لا تتجسسوا ولا تخونوا” فالأمر يتعلق بفشل الدولة، التي يتفكك مجتمعها في كل المجالات. هذا مجتمع تم كسر كل طابو فيه؛ لأن لدى الجمهور شعور “لا قانون ولا قاض” و”حارة كل من يده له”، والفرد يدرك أن عليه الاهتمام باحتياجاته؛ لأن الحكومة والسلطات لن تهتم به.

ظاهرة الذين يتجسسون لصالح إيران إشارة على الضياع، إشارة عل تفكك القيم والقواعد الأساسية للمجتمع، مثل التضامن والتكافل والتناسق. إن المجتمع الذي أعضاؤه غرباء عن بعضهم ولم يعد لديهم الشعور بشراكة المصير، لن تجدي معه حملة “الشاباك” لوقف هذه الظاهرة.

يوسي ميلمان

هآرتس 21/7/2025