هآرتس: العثور على 30 مفقودا.. وانقطاع الاتصال بنحو 300 آخرين

تل أبيب: ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية أنه تم إنقاذ 30 شخصا ممن اعتبروا مفقودين عقب الهجوم الذي نفذته حركة حماس على إسرائيل السبت الماضي.

وقالت الصحيفة إن الأشخاص الذين تم إنقاذهم هم 16 إسرائيليا و14 تايلانديا.

وأشارت الصحيفة إلى تكثيف الجيش الإسرائيلي غاراته الجوية على قطاع غزة، منوهة إلى الاستعداد لاجتياح بري للقطاع.

في المقابل، أفادت أحدث التقديرات لمسؤولين إسرائيليين مساء الثلاثاء بأن عدد القتلى الإسرائيليين جراء الهجوم قد يصل إلى 1200 شخص.

كما جرى الإعلان عن 300 مفقود، في ذلك الهجوم.

(د ب أ)