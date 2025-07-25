هآرتس.. الكنيست تعد قانوناً يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية دون إقرار “العليا”: لا نريد نقل فظائعنا في غزة 

لماذا لا تسمح إسرائيل للصحافين بالدخول إلى غزة. لماذا عندما تسمح بذلك تصر على إشراف ورقابة من الناطق العسكري؟ لماذا تتعاون محكمة العدل العليا مع الحكومة؟

تقع في غزة كارثة تتضمن قتلاً بالجملة، جوعاً جسيماً، هدماً ممنهجاً ونقلاً قسرياً للسكان المدنيين من منطقة إلى أخرى. إن عدم سماح إسرائيل لوسائل الإعلام الحر – الإسرائيلي والعالمي – بتغطية فظائع الحرب طوال سنة وتسعة أشهر، ليس صدفة. إسرائيل تصر على إخفاء واقع وحشي سيجر نقداً عالمياً مثلما يحصل الآن عملياً. الحكومة، بإسناد المحكمة، تؤمن أن في وسعها توفير صورة وضع بديلة، أكثر راحة للهضم كجزء من منظومة “الإعلام الرسمي” (هسبرا) الذي ليس سوى اسم آخر للدعاية. أمس، أقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست بإعداد القراءة الأولى مشروع قانون يسمح بإغلاق وسائل إعلام أجنبية دون إقرار من المحكمة.

وسائل الإعلام العالمية، بإسناد من قسم من وسائل الإعلام في إسرائيل، بما في ذلك اتحاد الصحافيين والصحافيات، تحاول منذ فترة طويلة الحصول على إذن بالدخول إلى غزة. منذ كانون الأول 2023 حاول اتحاد الصحافيين الأجانب في إسرائيل (FPA) – المنظمة التي تمثل نحو 370 صحافياً و130 وسيلة إعلام – خوض إجراءات في محكمة العدل العليا في هذا الشأن. غير أن الدولة، من خلال محكمة العدل العليا، تفعل كل شيء كي ترد وتماطل في الالتماسات.

في كانون الثاني 2024 ردت القاضية روت رونين الالتماس الأول. وثمة التماس آخر في 10 أيلول 2024 كان يفترض أن يصل إلى مداولات محكمة العدل العليا في 23 حزيران من هذه السنة، لكنها تأجلت إلى 23 أكتوبر بسبب الحرب مع إيران. في موقع “العين السابعة” قيل إن الدولة طلبت وحصلت من محكمة العدل العليا على سبعة تمديدات لتقديم الرد، الذي لم يأتِ في النهاية إلا في 30 حزيران.

تشدد الدولة بمعارضتها دخول الصحافيين على أمنهم “بسبب المخاطر جراء القتال. غير أن 73 وسيلة إعلام ومنظمات صحافيين – بينها “نيويورك تايمز”، و”واشنطن بوست” و”سكاي نيوز” – نشرت قبل نحو سنة كتاباً شددت فيه على أن “هذه مخاطر كان الكثير من منظماتنا أخذتها على نفسها طوال عقود كي تحقق وتوثق التطورات في الزمن الحقيقي، وتفهم آثار الحروب في العالم”. يخيل أن إسرائيل تخشى من كشف الوضع الصعب في غزة أكثر من حرصها على أمن الصحافيين. غير أن التخوف زائد: المشاهد القاسية باتت الآن تلعب دور النجم في أغلفة رئيسية للصحف العالمية وعلى شاشات التلفزيون.

أمس، نشرت وكالات الأنباء “رويترز”، AP، AFP، وشبكة “بي.بي.سي” بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن قلقها على سلامة أناسها الذين في القطاع. على محكمة العدل العليا أن تتوقف عن التعاون مع هذه الممارسة وتأمر الدولة بالسماح بدخول الصحافيين فوراً.

أسرة التحرير

هآرتس 25/7/2025