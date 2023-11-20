هآرتس: بايدن يدعو لـ”حل الدولتين” ونتنياهو ينتظر ترامب لتحقيق “الهدف الثالث”.. أيهما يغادر أولاً؟

ضحايا مذبحة السبت الأسود هم ضحايا سياسة نتنياهو الرامية لإحباط حل الدولتين من خلال تعزيز قوة حماس وإضعاف السلطة الفلسطينية، وتقسيم الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية. قام نتنياهو برعاية حماس بغية منع إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل. تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن، منذ بداية الحرب، خطياً وشفوياً، توضح بأن إقامة الدولة الفلسطينية ستعزز أمن إسرائيل وتساعد على منع تكرار مثل هذه المذبحة في المستقبل. من هنا، حسب رأيه، فإن المذبحة حدثت أيضاً بسبب مشروع حياة نتنياهو – منع إقامة الدولة الفلسطينية.
هناك تصادم أيديولوجي مباشر بين بايدن ونتنياهو حول هذا الشأن. يبدو أن بايدن يعتبر إبعاد حماس من غزة فرصة تاريخية لبعث حلم الدولتين. ويرى فيها خطوة أولى لتحقيق إعادة السلطة الفلسطينية (بعد تنظيمها) مجدداً للحكم في غزة. في حين أوضح نتنياهو في خطابه الأخير للأمة السبت الماضي، بأن الهدف الثالث للحرب، إضافة إلى إبعاد حماس وإعادة المخطوفين، هو منع إعادة السلطة للحكم في غزة؛ أي إحباط سياسة بايدن المعلنة لليوم التالي.
يجب الانتباه: أرسل نتنياهو من ناحيته الجنود للتضحية بأرواحهم والموت في غزة في سبيل إحباط إقامة الدولة الفلسطينية. هذا حرفي وبشكل واضح. منذ بداية العملية البرية لاحتلال القطاع، تعوّد الجمهور على شريط متحرك لجثث الجنود التي تخرج من غزة. وهذا أصبح أمراً طبيعياً. إبلاغ الجمهور عن موتهم وعن هويتهم أصبح حفلاً وطنياً في التلفزيون. يُبلَّغ الجمهور يومياً عن موت جنود ومدنيين إسرائيليين تجندوا ويرتدون الزي العسكري على مذبح مشروع حياة نتنياهو، وهو منع إقامة الدولة الفلسطينية، وكأنه يقول بأن الموت من أجل عدم قيام فلسطين هو موت مقدس. الجيش الإسرائيلي أيضاً يقتل الآلاف من المدنيين في غزة، الذين هم في معظمهم غير مشاركين في القتال، من أجل تحقيق هدف نتنياهو العلني وهو “لا لإقامة دولة فلسطينية”.
هل لدى الجمهور الإسرائيلي اتفاق واسع حول أهمية الحرب لمنع إقامة الدولة الفلسطينية؟ إن حكم الاستعداد للموت والقتل من أجل أمن الإسرائيليين ليس مثل حكم الاستعداد للموت والقتل من أجل منع إقامة الدولة الفلسطينية. وهذا يبرز على خلفية استنتاج لا يمكن تجنبه، وهو تصميم بايدن على تحقيق حلم الدولتين، الذي يشمل الادعاء بأن السياسة التي تستهدف إحباط حلم الدولتين هي أحد العوامل الأساسية للمذبحة وكارثة المخطوفين.
إذا كان الأمر هكذا، فيجب أن يكون واضحاً كالشمس بأن لنتنياهو مصلحة واضحة في مواصلة الحرب، إلى أن يقصي ترامب بايدن من البيت الأبيض من أجله. فهذا سيساعده على تحقيق لاءاته الثلاث: لا لتحمل المسؤولية، ولا للانتخابات، ولا لدولة فلسطينية. قد يعتقد نتنياهو بأن بايدن هو الرئيس الأمريكي الأخير – بعد كارتر وكلينتون وأوباما – الذي سيعمل على الضغط على إسرائيل من أجل الموافقة على حل الدولتين. وسيأتي بعده رئيس مريض نفسياً، لا تهمه حقوق الإنسان وحياة الناس أكثر من مضرب الغولف. هكذا ستضمن هذه الحرب استمرار بقاء مشروع حياة نتنياهو: الهذيان حول استئصال الحركة الوطنية الفلسطينية.
ليس نتنياهو وحده من ينتظر ذهاب بايدن. فبايدن أيضاً يأمل في ذهاب نتنياهو. كل منهما ينتظر نزول الآخر عن منصة التاريخ. وما الذي يريده الإسرائيليون؟ كالعادة، هم يفوتون فرصة تفويت الفرصة من أجل النجاة من دائرة الموت. لأن “معاً سننتصر” هي رؤيا الدولتين.
روغل الفر
هآرتس 20/11/2023
تحليل منطقي وواقعي مشكور
المشكلة بسيطة جدا، هي اساسها المصلحة الشخصية على حساب المصلحة العامة والبعد الاستراتيجي الذي يملي الحل الامثل الذي لايختلف عليه اثنان،
بالنسبة لبايدن هو احتفل للتو بميلاده الذي تجاوز ٨١ سنة، اهتمامه بارضاء اللوبي الصهيونى لامبرر مقنع له، كونه شغل لمدة ولاتي اوباما نائب ألرئيس والان رئيس، هذا كاف جدا ليكون على الاقل على الجانب الصحيح في صراع لاحل عسكريً له، الاحرى به كان ان يستغل احداث ٧ أكتوبر لتنحيه نتن ياهو واقناع معارضيه باخد المبادرة واقامة حل الدولتين، بسرعة كبيرة تضمن حسب المبادرة العربية علاقات دبلوماسية مع النظام الرسمي العربي كله و تضمن سلام نسبي ولو على مضض بعيدًا عن دوامات الهدن وخرقها والدماء التي تسيل بغزارة من أبرياء لا ذنب لهم.
بالنسبة لنتن ياهو هذا الشخص تجاوزه الزمن هو فبل احداث طوفان الاقصى ادخل شعبه في دوامة الاصلاحات القضائية شلت حركة مواطنيه ولم يكترث لهم بتاتا بالمحصلة هو همه مصلحته الخاصة والشخصية وهذه سمات الدول الفاشلة حين يرمن رئيس الدولة شعبه ومقدراته لمصلحته الضيقة، نفس منطقه نراه اليوم في غزة العالم كله يتظاهر وهو لايكترث جنوده يموتون ورهائنه مخطوفين منذ اكثر من شهر ولاقيمة لكل ذلك،(يتبع)
،(تتمة) باختصار شديد هذه الاحداث لن تترك إسرائيليا واحد يؤمن على اولاده ولا مستقبله في فلسطين المحتلة وغالبا سيترك جلهم الشرق الاوسط في اتجاه دول الغرب. حل الدولتين هو طوق النجاة لانقاذ إسرائيل كمشروع وهذا ما لا يُخطاه من له رؤية ثاقبة، ببساطة لان ميزان القوى تغير تماما لم يعد القلاع يواجه الدبابة اليوم الياسين ومليار مسلم مؤثر في الرواية على الفضاء الالكتروني وهذا تغير مؤثر على ألعالم والارض في صالح الشعب الفلسطيني
الفلسطينيون ضحية إما الإبادةإذا قاوموا وانتفضوا على أرضهم، وإما التهجير ومنع انطلاق من أراضي عدا درب التبانة وإلا أشهر سوداء 1970 وتل زعتر 1975وصبرا وشاتيلا 1982…الخ و”يقيمون دولة داخل دولة!”وإما القمع والتغييب والتطويع والتدجين كأوسلو!
بايدن غير واعي بما يقول ..إسألوه عن معنى ” حل الدولتين ” ….؟؟؟؟و عن حدودهما وعن عاصمتهما ….؟؟؟؟ هههها…… ستسمعون العجب العجاب …..