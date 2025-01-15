 هآرتس.. بن غفير يفضح نتنياهو: تخلى عن المخطوفين 

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أكد وزير الأمن القومي بن غفير أمس بشكل لا يقبل التأويل، الاشتباه الذي يفيد بأن رئيس الوزراء نتنياهو يعرقل عودة المخطوفين، حتى بثمن حياتهم، ويمدد الحرب على أساس مصلحة شخصية: بقاؤه السياسي. فعلى مدى سنة كاملة، وضعت على الطاولة صفقة لإعادة المخطوفين، لكن نتنياهو كان يحبطها المرة تلو أخرى ليحافظ على حكومته المتعلقة بحلفه الإجرامي مع اليمين الكهاني.

دعا بن غفير وزير المالية سموتريتش أمس للارتباط به وإبلاغ نتنياهو بأنه إذا ما وقع على الصفقة لتحرير المخطوفين فسينسحبان من الحكومة. “في السنة الأخيرة، من خلال قوتنا السياسية، نجحنا في منع هذه الصفقة من التحقق، مرة تلو الأخرى”، اعترف بن غفير. وبعد ذلك، عزا لانضمام جدعون ساعر من الحكومة المس بجهوده لإحباط الصفقة. “أضيفت إلى الحكومة جهات أخرى تؤيد الآن الصفقة، ولم نعد نشكل لسان الميزان”، قال الوزير.

عائلات المخطوفين، ومعهم الجمهور الغفير الراغب في إعادتهم، رأوا نتنياهو يعرقل منذ أكثر من سنة صفقة إثر صفقة بمعاذير مختلفة – تارة رفح، وتارة أخرى محور فيلادلفيا – واتهموه بالتخلي عن المخطوفين بدوافع سياسية. غير أن نتنياهو وحكومته ومؤيديه أداروا عيونهم إلى السماء وردوا الهجوم: كيف يتجرأون بوقاحتهم على أن يعزو له ولمعسكره تصلب قلب كهذا؟ وبالفعل، انكشفت الحقيقة الآن.

دون أي ذرة خجل، غلف بن غفير معارضته للصفقة بالحرص على حياة المخطوفين. فالصفقة، على حد قوله، “لا تؤدي إلى تحرير عموم المخطوفين، وتحكم مصير باقي المخطوفين ممن لا يندرجون في الصفقة بالموت”. وبعد ذلك، أضاف وكأن حرصه على حياة مواطني إسرائيل – وليس استعداده لتقديم قربان بشري من أجل إقامة الهيكل الثالث في قلب إمبراطورية الأبرتهايد مع الضفة الغربية وقطاع غزة – هو الذي يملي طريقه: “ليس هذا خياراً صعباً يتعين اتخاذه لإعادة المخطوفين. هذا خيار واعٍ بثمن حياة مواطنين إسرائيليين كثيرين آخرين، لأسفي سيدفعون بحياتهم ثمن هذه الصفقة”.

إن تباهي وزير كبير في الحكومة بأنه نجح طوال سنة كاملة في عرقلة التوقيع على صفقة، في وقت عرف فيه الجميع بأن هذه الإحباطات كلفت حياة عشرات المخطوفين وحياة جنود كثيرين جداً، إنما تشهد أكثر من أي شيء على التعفن الذي استشرى في قيادة الدولة. يجب أن تكون أقوال بن غفير تذكيراً مهماً: إعادة كل المخطوفين وإنهاء الحرب هما الخطوة الأولى في الطريق الطويل لترميم إسرائيل من أفعال نتنياهو وعصابته.

هآرتس 15/1/2025