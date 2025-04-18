سياسة | عربي | فلسطين

هآرتس: تجويع غزة بات سياسة معلنة تتباهى بها إسرائيل

منذ 47 دقيقة

حجم الخط
0

القدس: استنكرت صحيفة “هآرتس” العبرية، الجمعة، التجويع الذي تفرضه إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة، مشيرة أنه بات سياسة معلنة ومصدر فخر لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقالت الصحيفة في افتتاحية عنونتها بـ”على إسرائيل أن تتوقف عن تجويع غزة”، إن “هذه السياسة تستند إلى رواية شعبوية كاذبة تربط المساعدات الإنسانية المقدمة لسكان غزة بقدرات حماس العسكرية”.

وتابعت الصحيفة مستنكرة ذلك الإجراء قائلة: “النتيجة جريمة إنسانية متواصلة”.

ومضت: “تحت رعاية حكومة إسرائيل الكابوسية وإدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، أصبح تجويع إسرائيل لأكثر من مليوني فلسطيني أمرا طبيعيا تماما”.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

حماس: تصريح سموتريتش إعلان صريح بفرض التجويع على فلسطينيي غزة
7 - أبريل - 2025
برنامج الأغذية العالمي: مئات الآلاف من سكان غزة معرضون لخطر الجوع الشديد
27 - مارس - 2025
الحرب والجوع يجتمعان على غزة والسكان يقتربون من أكل ورق الشجر
21 - مارس - 2025
قطر تدعو المجتمع الدولي للتصدي بحزم لسياسة التجويع بغزة- (تدوينة)
17 - مارس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية