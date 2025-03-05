هآرتس تكشف عن خطة إسرائيلية “لتشويه صورة قطر”

تل أبيب: قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسرائيلية أعدت خطة في بداية حرب الإبادة على غزة “لتشويه صورة قطر والتشهير بها”.

وقالت الصحيفة إن الخطة حظيت بموافقة وزير الخارجية آنذاك إيلي كوهين، لكن رئيس جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) ديفيد برنياع هو من أوقفها.

رئيس الموساد ديفيد برنياع هو من أوقف الخطة

وذكرت أنه “في بداية الحرب (على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية خطة لتشويه اسم قطر وتقويض مكانتها”.

وأضافت نقلا عن مصادر لم تسمها: “الخطة حظيت بموافقة وزير الخارجية آنذاك إيلي كوهين، ولكن تم تعليقها بعد أن حذر رئيس الموساد من الإضرار بقطر، نظرا لمكانتها كوسيط محتمل للإفراج عن المختطفين”.

وللعمل على هذه الخطة، استعانت الخارجية الإسرائيلية بمستشار خارجي كان يشغل في السابق منصبا رفيعا في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وفق المصدر ذاته.

وفق الخطة كان سيتم ضخ معلومات لتقديم قطر في صورة سلبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام، ومن خلال السفراء

وقالت “هآرتس” إنه “تمت الاستعانة بالمستشار بعد وقت قصير من اندلاع الحرب من مدير عام وزارة الخارجية رونين ليفي، وهو مسؤول سابق في جهاز الشاباك (الأمن العام) ومجلس الأمن القومي”.

وكان من المفترض وفقا للخطة ضخ معلومات “لتقديم قطر في صورة سلبية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي وسائل الإعلام، ومن خلال السفراء”.

وقال مصدر مطلع لصحيفة “هآرتس” إن “الهدف كان تقويض شرعية قطر في وسائل الإعلام الدولية”، بما في ذلك من خلال ضخ مواد تزعم دعمها للإرهاب.

وأضاف المصدر: “بالتزامن مع ذلك، طرحت فكرة اللجوء إلى سياسة ’فرق تسد’ بين قطر ومصر، اللتين سعت كل منهما للتوسط في صفقة تبادل الأسرى”.

وكان بين التوصيات الأخرى التي تضمنتها الخطة حظر شبكة الجزيرة القطرية في إسرائيل، بهدف الحد من نفوذها داخليا وخارجيا.

طُرحت فكرة اللجوء إلى سياسة ’فرق تسد’ بين قطر ومصر، اللتين سعت كل منهما للتوسط في صفقة تبادل الأسرى

وصادقت الحكومة الإسرائيلية في الخامس من مايو/ أيار الماضي على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة القطرية، وحظر عملها في إسرائيل وجرى تمديد القرار عدة مرات بعد ذلك.

وقال أشخاص شاركوا في إعداد الخطة لصحيفة “هآرتس” إنهم توقعوا عدم تنفيذها، نظرا للتحفظات عليها في مكتب رئيس الوزراء والموساد.

وحتى الآن لم يصدر عن قطر تعليق على ما أوردته الصحيفة العبرية.

(الأناضول)