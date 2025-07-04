“هآرتس”: حرب غزة عبثية ووحشية ويجب إنهاؤها 

القدس: وصفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، الجمعة، الحرب على قطاع غزة بأنها “عبثية وبلا أهداف ووحشية للغاية”، ودعت إلى إنهائها فورا “مهما كان الثمن”، مؤكدة أن مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية” الذي تتبناه إسرائيل والولايات المتحدة لتوزيع المساعدات “فشل تماما”.

وفي افتتاحيتها، قالت الصحيفة: “الدماء تسفك من الجانبين هباء، ولن يجني منها أحد شيئا بعد الآن”.

وأشارت إلى أن “قتل سكان قطاع غزة يتواصل بكامل قوته”، لافتة إلى إعلان وزارة الصحة في غزة، الخميس، مقتل أكثر من 300 شخص خلال 48 ساعة فقط، ووصفت هذه الحصيلة بأنها “روتين يومي لا يُطاق”.

ورأت الصحيفة أنه لم يعد ممكنا إنكار أن الغالبية العظمى من ضحايا الحرب بغزة هم مدنيون أبرياء، مشددة على أن استمرار هذا القتل الجماعي لا يمكن تبريره بالوضع الراهن.

وانتقدت بشدة فشل مشروع “مؤسسة غزة الإنسانية”، الذي يفترض أنه يضمن دخول المساعدات للمدنيين، مشيرة إلى تحقيق أجرته جمعت فيه شهادات عسكريين إسرائيليين أكدوا أن الجيش أطلق النار عمدا على مدنيين احتشدوا قرب مراكز توزيع المساعدات.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/ أيار الماضي، خطة لتوزيع مساعدات محدودة بواسطة “مؤسسة غزة الإنسانية”، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص.

وأسفرت الآلية الإسرائيلية الأمريكية لتوزيع المساعدات في غزة، حتى الخميس الماضي، عن 652 شهيدا وأكثر من 4 آلاف و537 مصابا، وفق وزارة الصحة في غزة.

وأضافت “هآرتس” أن “الوضع في غزة بات بائسا للغاية، وحقيقة أن الغالبية العظمى من وسائل الإعلام الإسرائيلية تخفي ذلك عمدا عن الرأي العام لا تقلل من فظاعته، يجب أن يتوقف هذا الوضع فورا”.

كما تناولت “المعاناة التي لا تُوصف للرهائن (أسرى إسرائيل بغزة) الذين لم يفرج عنهم بعد”، وكذلك “الثمن الباهظ الذي يدفعه الجيش”، مؤكدة أن “اختبار القيادة لا يكمن فقط في قرار خوض الحرب، بل في القدرة على إنهائها في الوقت المناسب”.

وختمت الصحيفة بالقول: “عشية زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، يجب عليه إنهاء الحرب في غزة، كما يجب على رئيس الأركان إيال زامير استخدام كل سلطته المهنية لإنهاء هذه الحرب”، مشددة على أن “هذه الحرب تفرض أثمانا لا داعي لها، ولا ينبغي قبولها بعد الآن”.

ومن المقرر أن يغادر نتنياهو، مساء السبت، إلى واشنطن للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين، لبحث عدة قضايا من بينها حرب الإبادة بغزة، حسب هيئة البث الإسرائيلية.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت هذه الحرب أكثر من 192 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.

(الأناضول)