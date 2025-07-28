هآرتس: “شرطة بن غفير” في حدثين.. تعتقل المتظاهرين ضد الحرب وتشجع “سراً” على المس بأيمن عودة  

الخميس الماضي، جرت مظاهرة في حيفا ضد الحرب في قطاع غزة. وجرت المظاهرة في ظل أنباء ومشاهد قاسية عن الجوع في القطاع. الدولة الليبرالية لا ترى مفاهيم مثل “الديمقراطية” و”حقوق المواطن” بمثابة قشرة تافهة، فمثل هذه المظاهرة كانت ستحظى بحماية من جانب شرطة إسرائيل بصفتها المسؤول عن سلامة المتظاهرين. لكن اعتقل هنا 24 متظاهراً بعد أن أعلنت الشرطة بأن المظاهرة غير قانونية.

سبقت المظاهرة منشورات تحريضية لـ شاي جليك ومنظمة “بتسلمو” (على صورته)، وفيها إعلان يقول إن “حيفا ليست مدينة فلسطينية” ودعت المنظمة مؤيديها للتظاهر أمام “آلاف المحرضين الفلسطينيين”. يتبين أن أعمال التحريض من جانب جليك ورفاقه نجحت. فقد قررت الشرطة تفريق المظاهرة واعتقال عشرات المشاركين فيها، وكأنها كانت فرعاً لـ “بتسلمو”.

لقد عملت الشرطة هكذا في نيسان من هذه السنة عندما اعتقلت 23 متظاهراً من حيفا ضد الحرب في قطاع غزة. في الحالتين، قيل إن أعمال المتظاهرين “قد تخل بسلامة الجمهور”. غير أن سلامة الجمهور لم تخل بسبب تجسيد حقوق ديمقراطية أساسية، بل بسبب المس بهذه الحقوق الأساسية. عملياً، الشرطة هي التي تمس بسلامة الجمهور، وتفعل هذا بإسناد من وزير الأمن القومي، بن غفير، وكذا في ظل صمت معيب لرئيس بلدية حيفا، يونا ياهف، الذي يسمح بسلوك أزعر ومناهض للديمقراطية في أراضي المدينة.

في الوقت الذي تستعرض فيه الشرطة “عضلاتها” على المتظاهرين ضد الحرب، فهي تغمض عينها عندما يتعلق الأمر بمشاغبين عنيفين حاولوا المس بالنائب أيمن عودة في المظاهرة في “نس تسيونا” السبت الماضي. كما يذكر، عشرات من المشاغبين وصلوا إلى مركز التسوق في المدينة، اقتربوا من سيارة عودة، خبطوها وبصقوا عليها، وألقوا زجاجات وأكياس قمامة نحو عودة حين كان يخطب على المنصة، ونزعوا ميكروفونه، وحاولوا إيقاع الأذى به بعصا، كل هذا إلى جانب الشتائم وهتافات “الموت للعرب”.

وها هي، رغم وجود أشرطة مسجلة عديدة توثق ما حصل، بل ويمكن تشخيص الكثيرون ممن التقطت لهم الصور، رغم ذلك لم توقف الشرطة إلا ثلاثة أشخاص، وحتى هؤلاء أطلق سراحهم لغياب الأدلة ضدهم. إضافة إلى ذلك، لم يرفع الملف إلى وحدة اللواء كما هو دارج في ملفات تحقيق ذات مغزى، وبقي في أيدي الشرطة المحلية فقط.

بين أحداث حيفا وتلك التي في “نس تسيونا” يمكن رسم خط حاد وواضح: الشرطة تعمل بوحشية حين يدور الحديث عن مظاهرات معارضة لموقف الوزير المسؤول والحكومة؛ أما حين يدور الحديث عن متظاهرين ينتمون إلى قاعدة “الزعيم”، فإنها تغض النظر. فهل تحرص على سلامة الجمهور؟ يبدو أنها أكثر حرصاً على سلامة الوزير.

أسرة التحرير

هآرتس 28/7/2025