 هآرتس.. لكاتبي التقرير “الأكاديمي” محاولين دحض الإبادة: ما أوقحكم وما أصغر ورقة التوت!

يجري في الأسابيع الأخيرة نقاش محموم في الشبكات الاجتماعية حول تقرير نشرته مجموعة من الباحثين الإسرائيليين بعنوان “فحص انتقادي لتهمة الإبادة الجماعية في حرب السيوف الحديدية” (إصدار مركز بيغن – السادات للأبحاث الاستراتيجية في جامعة بار إيلان، 9 تموز، 2025). أعلن كتاب التقرير عن كتابته قبل نصف سنة، ومنذ ذلك الحين وعدوا بدحض الادعاءات كلياً بشأن ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة. بعد أسبوعين على نشر التقرير، ومن وجهة نظر كثيرين بدت النتيجة بعيدة كل البعد عن أن تكون مقنعة، ولم يف كتاب التقرير بوعودهم” على أقل تقدير.

ولأن كُتاب التقرير أرادو إجراء فحص نقدي وترسيخ نتائجه على منهجية أكاديمية، اتضح مدى فشلهم في مهمتهم. ومثلما أظهر كثير من النقاد في الشبكات الاجتماعية، لا يجب أن يكون المرء خبيراً في القضاء الدولي كي يرى بأن التقرير لا يناقش حقائق جوهرية، وأنه يتجاهل استنتاجات رئيسية، وحتى تلك التي تظهر في مصادر إسرائيلية رسمية.

حسب أحد النقاد، بدا أن كتاب التقرير “لا يهينون أنفسهم فحسب، بل يلحقون عار عميقاً بالأكاديميا الإسرائيلية”. وكتب ناقد آخر أن منهجية كتاب التقرير تسمح لهم بـ “تفسير الحقائق حسب السياق الذي هم معنيون به، أي الذي يظهر إسرائيل بأفضل صورة ممكنة، باختصار، دعاية”، وثمة كاتب آخر قارن أسلوبهم مع أسلوب “رافضي التطعيمات أو الذين يؤمنون بأن الأرض مستوية”.

بصفتي كاتب التقرير الرئيسي، الذي يرد مركز بيغن – السادات على تقرير الباحثين، ولاعتقادي أن جرائم خطيرة تجري باسمنا في غزة منذ سنتين، مهما كان اسمها، فأنا مسرور من النقاش العام وتجند المزيد من الإسرائيليين للمشاركة فيه. لا شك أن إظهار الأخطاء والعيوب الكثيرة في “عملية فحص انتقادية لتهمة الإبادة الجماعية في حرب “السيوف الحديدية” هي أمر مهم، وهي واحدة من النقاط المهمة في الخطاب الإسرائيلي العميق والجوهري بخصوص الحرب، والطريقة التي تدار فيها، حتى لو جرى النقاش بصورة متأخرة جداً بالنسبة لسير الأحداث.

رغم ذلك، علينا ألا ننسى بأن الأمر لا يتعلق بمشكلة نظرية في التاريخ البيزنطي في القرن السادس، بل بمشكلة آنية تشكل أمام ناظرينا في العالم الذي نعيش فيه. الحرب ضد غزة تجري منذ 21 شهراً، وقتل فيها حتى الآن ليس أقل من 59 ألف فلسطيني، والعدد الحقيقي تقريباً هو 100 ألف، معظمهم من المدنيين غير المشاركين. بالنسبة لهم، فإن إثارة النقاش الأكاديمي في إسرائيل لم يعد ذا صلة. قتل في الأشهر الأخيرة أكثر من ستين فلسطينياً يومياً بالمتوسط. عندما بدأ النقاش الجماهيري بجدية في الأسبوع الماضي، تم إطلاق النار على غزيين أرادوا الحصول على الطعام، كما أوضح ذلك فيلم فيديو ظهر فيه إطلاق نار عشوائي باتجاه مئات الأشخاص الذين يتجمعون ويأملون عدم الإصابة.

في الوقت الذي توسع فيه النقاش، احتضرت وماتت هالة عرفات و12 آخرون من أبناء عائلتها، الذين دفنوا تحت الأنقاض بعد قصف بيتهم وبعد أن هاجم الجيش الإسرائيلي كل من يحاول إنقاذهم من تحت الأنقاض. في الوقت الذي يزداد فيه اشتعال النقاش، يتواصل محو قطاع غزة أمام أنظار الذين ما زالوا ينظرون إليه من بيننا. أصدقاء الجندي الذي قتل قبل أسبوع من ذلك، قالوا في فيلم بأنهم دمروا -تقديراً له- 409 مبان خلال أيام الحداد السبعة بواسطة معدات ميكانيكية. في موازاة ازدياد الانتقاد للتقرير المذكور آنفاً، فإن 19 فلسطينياً تم سحقهم حتى الموت في أحد مراكز توزيع المساعدات الإنسانية، في الفوضى التي حدثت بعد أن رموا عليهم قنابل الغاز أثناء محاولتهم الحصول على الطعام. العملية الفكرية الناجحة في الشبكات الاجتماعية فقط، تظهر الفشل الفعلي في وقف الجرائم، وحتى في إظهارها في الخطاب العام.

طبيعة النقاش تكشف الكثير من مواقف إسرائيليين كثيرين. لم يولد التقرير في فضاء فارغ، بل يشكل جزءاً من سياسة إسرائيلية ثابتة. عبر كتاب التقرير عن ثقة بالنفس مبالغ فيها إلى درجة الوقاحة، وتطاولوا على كثيرين حولهم ممن اختلفوا معهم، ووعدوا بأمور عظيمة: وثيقة تثبت أنهم وحدهم على حق، وأن باقي العالم على باطل. وبعد أن قدموا عملاً هزيلاً، انتقلوا تلقائياً إلى موقف التباكي على أنهم جرحوا مشاعرهم وبدأوا في مهاجمة خصومهم (“اليسار الراديكالي مثل طائفة ستالينية”) بدون الرد على جوهر الانتقادات ضد التقرير.

إن استغراب كتاب التقرير من انتقادهم، يثبت حجم انفصالهم عن الخطاب الإسرائيلي الانتقادي، ولا نريد القول الخطاب الدولي. ويعكس صدى مجموعة الخبراء والمعلقين الأمنيين، المنفصلين عن الإحباط والغضب لكثيرين في إسرائيل والعالم، في ضوء سلوك إجرامي إسرائيلي في غزة. مع ذلك، على خلفية الصور الفظيعة التي تظهر من القطاع في هذه الأيام والتي تصل حتى إلى وسائل الإعلام الرئيسية في إسرائيل، فقد أقر أحد كتاب التقرير بأن “نقص الغذاء والماء في القطاع الآن يمثل إنذاراً حقيقياً”.

رجال السلك الأكاديمي المسؤولين عن إنتاج المعرفة، لهم التزام بالعمل لصالح المجتمع الإنساني كله، في إسرائيل وخارجها. العمل لصالح المجتمع يقتضي مواجهة الحقيقة – نفس الحقيقة التي تفضل مراكز القوة مثل منظومات الحكم ومنظومات الأمن التي تدير حياتنا إخفاءها عن أعيننا. في اللغة الإنجليزية تعبير “يجب قول الحقيقة للسلطة”. يبدو أنه لا يوجد ما يوازي هذه المقولة بالعبرية. (لماذا؟). هذا التعبير يطالب بقول الحقيقة حتى لو كانت قاسية ومؤلمة لجهات السلطة مع الاستعداد لدفع ثمن شخصي لمعارضة النظام. كتاب التقرير اختاروا فعل العكس، وفضلوا خدمة منظومات القوة بدلاً من تحديها.

التقرير في الواقع أكسبهم دعوات لمنتديات رسمية ومنصات إعلامية لنشر آرائهم. ولكنه في الواقع بمثابة ورقة تين تستر عورة الدولة: وثيقة “أكاديمية” من المفروض أن تكون محايدة، لكنها سياسية في جوهرها، تمكن إسرائيل من الادعاء ببراءة ذمتها في وجه تضاؤل مؤيديها في المجتمع الدولي. وبمساعدة ذلك، شوه كتاب التقرير سمعتهم وأضفوا الشرعية على الجرائم التي ترتكب في غزة – وهي شرعية سيدفعون ثمنها شخصياً مهنياً وأخلاقياً، في المستقبل. بالنسبة لهم، لا حاجة لإثبات أي شيء، يكفي زرع الشك. ولا يجب فعل أي شيء باستثناء الإيمان بالنظام، رغم خذلانه لنا مراراً وتكراراً. ولخدمة هذه الأهداف، يتم تجنيد هذا التقرير بكل عيوبه.

عقب النقاش العام الصاخب حول التقرير، يسهل الغرق في الانتقاد حول كتاب التقرير. ولكن هذا سيكون خطأ لأن الهدف الحقيقي ليس الانتصار في النقاش شبه الأكاديمي في الإنترنت، بل وقف الأعمال الفظيعة التي تحدث في العالم الحقيقي. المشكلة ليست في التقرير الحالي، بعيوبه البحثية والأخلاقية، بل في المنظومة التي يمثلها والتي تريد غسل أيديها في نفس الوقت الذي ترتكب فيه جرائم فظيعة على بعد مسافة قصيرة من مراكز قوتها. نفس المنظومة خلقت باسمنا في غزة جهنم بحق الأطفال والنساء والرجال الذين يعيشون هناك.

بعد دحض الادعاءات التي جاءت في التقرير، علينا استغلال الرؤية الجديدة لبناء بديل أخلاقي وسياسي: إنتاج معرفة تحترم الواقع، والمطالبة بمساءلة حقيقية، والأهم التكاتف من أجل تحرك مدني لمنع المزيد من الجرائم حتى لو اقتضى ذلك شل الروتين في البلاد. هذه هي الخطوة الأولى التي يجب اتخاذها نحو التصحيح بعيد المدى الذي ينتظرنا في السنوات والعقود القادمة.

لي مردخاي

هآرتس 25/7/2025