هآرتس.. للجيش الإسرائيلي: من كان هدفه حماية الدروز لا يقصف دبابات النظام السوري

اتفاق وقف إطلاق النار الذي أعلن عنه أحد زعماء الطائفة الدرزية في سوريا، الشيخ يوسف جربوع، سينتظر الامتحان العملي على الأرض. هذا هو الاتفاق الثاني الذي تم التوقيع عليه هذا الأسبوع رغم عدم جفاف حبر الاتفاق الأول قبل تجدد المعارك. يجب التعامل بحذر مع الاتفاق، خاصة أنه من غير الواضح من هي الأطراف التي وقعت عليه ووافقت على تطبيقه. جربوع ليس سوى أحد الزعماء الثلاثة الروحانيين في الطائفة، وهو معروف بدعمه للتعاون مع نظام الشرع ويعارض التدخل الأجنبي، بما في ذلك تدخل إسرائيل، في المواجهة الحالية وفي شؤون الطائفة بشكل عام. ويعارض أيضاً حكماً ذاتياً للدروز ويرى أن مستقبل الطائفة في أن تكون جزءاً لا يتجزأ من الدولة.

في الوقت نفسه، لم يسمع حتى الآن صوت الزعيم المهيمن على الطائفة، الشيخ حكمت الهجري، الذي يعارض دمج المليشيات الدرزية في الجيش السوري، ويعتبر الشرع جهادياً يعمل بروح الإسلام المتطرف، التي دعا إليها وهو قائد هيئة تحرير الشام، وأنه الشخص الذي يعتمد على مليشيات إسلامية محلية وأجنبية، التي لا تسيطر عليها جميعها، وأعلن حرب الإبادة على الدروز. الزعيم الثالث حمود الحناوي، يعتبر في الواقع صاحب تأثير أقل في الطائفة، لكن موافقته مطلوبة لطرح موقف موحد إزاء الاتفاق.

من غير الواضح أيضاً أي مليشيا من المليشيات الدرزية انضمت لوقف إطلاق النار. إخلاصها يتوزع حسب علاقاتها مع زعماء الطائفة الروحانيين، لكن بعضها تتبع سياسة مستقلة لا تتساوق بالضرورة مع قرارات زعماء الطائفة. مثلاً، مليشيا “رجال الكرامة”، التي تعتبر المليشيا الأكبر وفيها 5 – 8 آلاف مقاتل، تؤيد التعاون مع النظام. مقابلها “لواء الجبل”، التي تضم بضعة آلاف مقاتل، تعارض النظام ونية دمج أبناء الطائفة في الجيش السوري. إضافة إليها، في مدينة السويداء، التي معظمها من الدروز، يعمل “المجلس العسكري” الذي تم تشكيله في شباط الماضي وهو يتكون من عدة مليشيات بقيادة ضابط كبير انشق عن الجيش السوري.

بالنسبة للحكومة السورية، الأمور لا تقل عن ذلك ضبابية. النظام في الواقع وقع على الاتفاق، لكن لا تأكيد على أنه سيلزم المليشيات المرتبطة به، والتي لم تندمج حتى الآن في جيش الشرع الذي بدأ في تشكيله. ومفهوم “الجيش السوري” قد يكون مضللاً. صحيح أن هناك أطراً هيكلية لألوية وكتائب، وحسب قول وزير الدفاع مرهف أبو قصرة، فإن مكتبه نجح في إقناع 130 مليشيا للانضمام إلى الجيش الوطني. حتى الآن، عشرات المليشيات الصغيرة، من بينها عصابات بدوية مسلحة ومليشيات تعمل في مدن نائية، بالأساس المليشيات الدرزية والقوات الكردية، لم تنضم له.

في نهاية أيار، انتهى التمديد الذي أعطاه النظام لجميع المليشيات للانضمام للجيش، وهو الموعد الذي من شأن النظام أن يعمل بالقوة لنزع سلاح المليشيات “المارقة”، باستثناء المليشيات الدرزية والكردية، التي وقعت على اتفاقات مبدئية للاندماج في الجيش، لكن تطبيق ذلك يحتاج إلى وقت طويل، لا سيما على خلفية التطورات في السويداء. المليشيات التي تم دمجها تتجند على أساس شخصي وليس كمجموعات لمنع وضع يواصل فيه الجنود ولاءهم للمليشيا بدلاً من الولاء للدولة. ربما تمر هذه في البداية في فترة تأهيل في الأكاديميات العسكرية التي لم يتم إقامة بعضها حتى الآن.

الجسم المركزي في الجيش ما زال يعتمد على نفس المليشيات التي رافقت الشرع في فترة العصيان المدني كجزء من “هيئة تحرير الشام”. الكثير من المقاتلين جاءوا من دول أجنبية مثل الشيشان، وروسيا، والأردن، ومصر، وبعضهم تعين في وظائف رفيعة في الجيش السوري. الوقت سيخبرنا إذا كانوا سينجحون في فرض السيطرة على الجنود الذين لم يأتوا من المليشيات التابعة لهم. في موازاة ذلك، ثمة مجموعات مقاتلة لا يعرف حجمها، انشقت عن “هيئة تحرير الشام” بعد إسقاط نظام الأسد، وهي تعمل في إطار مليشيات مستقلة معارضة للشرع، وتتهم الرئيس السوري بخيانة المبادئ والتنازل عن فكرة دولة الشريعة، والتعاون مع “أعداء الإسلام”. حسب تقارير سورية، فإن عدداً من هذه المليشيات انضم لـ “داعش” التي ما زالت تعمل في سوريا، وهي تشارك في تنفيذ العمليات التخريبية. عملية كنيسة مار الياس التي جرت في حزيران والتي قتل فيها 25 شخصاً، كانت كما يبدو مرتبطة بهذه المليشيات.

فصل القوات يعني أن على الشرع إدارة صراع على السيطرة على ثلاث جبهات على الأقل: مواصلة الجهود لتوحيد القوات المسلحة في سوريا تحت مظلة جيش وطني، ومواجهة المليشيات الرافضة وحل عصابات الجريمة المسلحة التي تنضم إليها أحياناً، وإثارة الانطباع لدى إسرائيل وأمريكا حول قدرته على اجتثاث بقايا نشاطات حزب الله في سوريا، والحفاظ على دولة مستقرة تسيطر فقط على 70 في المئة من أراضيها.

من غير المستغرب أنه عندما يتعهد بـ “العمل بحزم ضد الخارجين على القانون”، وتقديم المتهمين بهذه الأحداث للمحاكمة، فإن مستوى الثقة بهذه الأقوال يبدو معدوماً. يجدر أيضاً تذكر أن تصريحات مشابهة اسمعها النظام بعد المذبحة ضد أبناء الطائفة العلوية في آذار وقتل فيها 1700 شخص تقريباً. حتى الآن، لم ينته التحقيق في هذا الأمر، ولم يُقدم المذنبون للمحاكمة، وهكذا هي الحال أيضاً بعد عملية كنيسة مار الياس.

مع ذلك، ربما تكون للاتفاق الجديد فرصة أفضل للتطبيق، بالأساس بسبب دبلوماسية نشطة من الولايات المتحدة، التي تستخدم الضغط، سواء على الشرع أو على إسرائيل، من أجل وقف إطلاق النار.

هدف إسرائيل

مثلما في المواجهة السابقة بين الدروز والمليشيات المحلية في آذار، “دخلت إسرائيل هذه المرة إلى الحدث” بخطوة كبيرة كفيل بدون تحديد أي أهداف أو رؤية شاملة للساحة. في البداية، هاجمت الدبابات التي أرسلها الجيش السوري إلى السويداء بذريعة حماية “خطوط الفصل”، والتي هدفها منع القوات المعادية من الوصول إلى حدود إسرائيل. “وجود هذه الوسائل في جنوب سوريا قد يشكل تهديداً لدولة إسرائيل”، كتب المتحدث بلسان الجيش الإسرائيلي. “الجيش الإسرائيلي لن يسمح بوجود تهديد عسكري في جنوب سوريا، وسيعمل ضده”.

تغير التفسير خلال فترة قصيرة، فقد أوضح متحدثون إسرائيليون بأن هجمات إسرائيل التي ازدادت واتسعت وشملت قصف مبنى هيئة الأركان ومحيط القصر الرئاسي، استهدفت حماية “الإخوة الدروز” ودفع النظام للعمل بسرعة لوقف سفك الدماء.

إذا كان هذا هو الهدف وبحق، فلماذا لم يسمح الجيش الإسرائيلي للجيش السوري بإرسال الدبابات إلى السويداء من البداية؟ وإذا كانت إسرائيل تؤمن بقدرة النظام على إطفاء النار، فلماذا لا تعمل في قنوات التنسيق المباشرة الموجودة الآن لدى النظام؟ في المقابل، إذا كانت إسرائيل تعتقد أن الشرع غير قادر على حماية أمن الدروز، وأخطر من ذلك أن نظامه يشجع المواجهة بهدف شن “حرب إبادة” ضد الدروز مثلما اعتبر ذلك أحد زعماء الطائفة الدرزية، الهجري، فهل تنوي إسرائيل شن حرب ضد النظام السوري كله؟

إن التزام إسرائيل بالطائفة الدرزية فيها لا يشوبه شك. نتيجة لهذا الالتزام، يمكن قبول أن عليها حماية الأقلية الدرزية في سوريا، إلى جانب الواجب الإنساني، وهو حماية أي أقلية تتعرض لخطر الإبادة. في الوقت نفسه، يجب عدم تجاهل موقف عدد من زعماء الطائفة في سوريا الذين يرفضون علناً تدخل إسرائيل ويعتبرون أنفسهم جزءاً لا يتجزأ من الدولة السورية، ومعنيون بتطوير التعاون مع نظام الشرع والدفع من خلاله ومعه بحقوقهم السياسية دون أن يكونوا “طائفة تحت الحماية” لدولة إسرائيل.

السؤال المهم: هل توجد لإسرائيل سياسة بعيدة المدى في كل ما يتعلق بسوريا؟ وكيف تندمج مع حماية الدروز ومهاجمة النظام السوري؟ محللون سوريون وعرب يقدرون أن إسرائيل تتطلع إلى استغلال رعايتها للدروز للدفع قدماً بفكرة تقسيم سوريا إلى كانتونات – درزي في الجنوب، وكردي في الشمال، وربما علوي أيضاً. وبهذا يمكنها إقامة “جزر دعم” أو “امتدادات” لنفسها وإفشال نية الشرع إقامة دولة موحدة وتحييد تأثير تركيا.

إذا وجدت خطة لإسرائيل كهذه، ولم يسمع حتى الآن تصريح علني يؤكد ذلك، فإن هذه الخطة لا تصطدم فقط مع طموحات الشرع، بل مع طموحات الولايات المتحدة والدول العربية أيضاً. تعمل واشنطن بشكل علني على إقامة دولة سورية موحدة غير مقسمة، ويحكمها نظام مركزي واحد، والرئيس ترامب يعتبر الشرع زعيماً مناسباً ويعطيه كل الدعم السياسي والاقتصادي. هذه الرؤية مقرونة باستراتيجية إقليمية شاملة، هدفها انسحاب القوات الأمريكية من سوريا ونقل مهمة محاربة “داعش” إلى سوريا وتركيا. في المقابل، يعمل ترامب على الدفع قدما باتفاقات منسقة بين إسرائيل وسوريا، ويطمح إلى التطبيع بين الدولتين. إن حرباً إسرائيلية ضد نظام الشرع، حتى لو كان هدفها حماية الأقلية الدرزية، لا تتساوق مع هذه الطموحات.

تسفي برئيل

هآرتس 17/7/2025