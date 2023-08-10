هآرتس: ماذا يحدث لفرقة “يهودا والسامرة” وقائدها؟

الحديث عن سموتريتش وتسفي سوكوت و”شبيبة التلال” غير كاف لفهم الجنون في الضفة. يجب الحديث أيضاً عن الجيش الإسرائيلي؛ فهو السيد والمسؤول الرئيسي عن المنطقة المسيطر عليها كمنطقة عسكرية. هذا غير مريح، وبالتأكيد في ذروة احتجاج وطني مع بروز للموضوع العسكري (“أخوة في السلاح”، تعليق خدمة رجال الاحتياط وقانون التجنيد)، لكن هذا الأمر غير جدي. مثل هذا النقاش يقتضي التطرق إلى قائد فرقة “يهودا والسامرة”، العميد آفي بلوت. فرقة “يهودا والسامرة” هي التشكيلة التي تدير معظم النشاطات العسكرية في “المناطق” [الضفة الغربية]. تحت قيادة بلوت، الذي سيكمل سنتين في المنصب، هذه الفرقة تتحول رويداً رويداً إلى فرقة للمستوطنين.

يجب الانتباه إلى أن المستوطنين يكثرون من التشهير بقائد المنطقة الوسطى، يهودا فوكس. يحملونه المسؤولية عن “تدهور أمنهم الشخصي” وينسبون إليه “اليسارية” و”نقص القدرة على الهجوم”. لكن ليس لديهم ولو كلمة سيئة ليقولوها ضد مرؤوس بلوت. هو واحد من جماعتهم، ترعرع في مستوطنة “نفيه تسوف” وتعلم في المدرسة الدينية “عيلي”، يعتمر القبعة ويعيش في مستوطنة دينية، وأب لستة أولاد. هناك تماسك تام في تفكيره وفي سلوكه بين هويته الدينية – الاستيطانية ورؤيته العسكرية. في مقالات نشرت في مواضيع عسكرية واستراتيجية، يكثر من الربط بين أفكاره حول قصص التوراة وشخصيات مثل أبونا إبراهيم والملك داود وبين أعداء على شاكلة العماليق. من غير الواضح إذا كان يدرك بأن الأمر يتعلق بأساطير وخيال.

يقوم بالصلاة بين حين وآخر في الموقع الذي تعتبره اليهودية قبر يوسف. في الشهر الماضي، قاد هناك صلاة جماعية مع المفتش العام للشرطة، الضعيف، كوبي شبتاي، ورئيس المجلس الإقليمي “شومرون”، يوسي دغان، الذي هو الآن رأس السهم السياسي للمستوطنين في الليكود. الاقتحامات الليلية الوثنية في قلب نابلس تحولت منذ زمن إلى عملية عسكرية تماماً، التي تنتهي دائماً باحتكاكات وأحياناً بقتلى فلسطينيين. ذات يوم، سيقتل (مرة أخرى) أيضاً جنود على مذبح هذا الجنون. ما الذي يفعله في المقبرة؟ يجب أن تكون للقائد العسكري مصلحة استراتيجية في منع ذلك، لاعتبارات أمنية واعتبارات الربح والخسارة. ولكن بلوت يرى أن الحديث يدور عن وصية أيديولوجية.

شغل بلوت في منصبه السابق السكرتير العسكري لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. أصبح الجميع يعرفون أي حراسة عتبة يجب أن يمر بها المرشح في الطريق إلى هذا المنصب المأمول. عندما سافر نتنياهو إلى السعودية في 2020 مع رئيس الموساد يوسي كوهين، من خلف ظهر الجيش ورئيس الأركان آفي كوخافي، كان بلوت على متن الطائرة، دون أن يكلف نفسه عناء حتلنة قائده المباشر. لم يعد لديه خوف من وجود تناقض ولاءات وتصادم بين القيم في منصبه الحالي. يصعب تجاهل التراجع وعدم أداء قواته أثناء حدوث المذبحة في حوارة. في “المواجهة”التي حدثت في قرية برقة السبت الماضي، الجنود حتى لم يأتوا. شيء ما غريب يحدث في فرقة “يهودا والسامرة” على مستوى الاستخبارات وسرعة الرد بخصوص أعمال الشغب ضد الفلسطينيين.

لكن ما يبدو كجيش نائم ومتلعثم يتغير تماماً عندما يدور الحديث عن احتكاك مع الفلسطينيين ونشطاء حقوق إنسان إسرائيليين. يزداد العنف ضدهم بشكل كبير. عدد القتلى الفلسطينيين والنسبة العالية للأطفال والفتيان من بينهم، في ارتفاع حاد. لا يمكن تحميل كل شيء على “تفكك السلطة”. وفي كل الأحوال، هناك توقع بأن القائد الكبير في هذا القطاع سيعمل بالتحديد على تهدئة المنطقة. أليس هذا هو نفس القائد الذي أكد قبل سنتين ونصف في مقال نشره في “معرخوت” على الفرق بين رجل الاستراتيجية ورجل التكتيك (بالطبع بواسطة مثال من التوراة: أوامر الملك داود لوريثه سليمان أن يعدم رئيس الأركان يوآف بن تسارويا).

الإصبع الخفيفة على الزناد واستخدام “مخربي التلال” لزي الجيش الإسرائيلي وسلاحه، وعشرات البؤر المتوحشة التي لا يقوم الجيش بإخلائها، ومواقع الحراسة المزينة بلافتات الانتقام والشعارات المتعصبة – كل ذلك جزء من طمس الحدود المطلق بين جيش دولة قانون ومليشيا مستوطنين. من هذه الناحية، بلوت عنوان الحاضر والمستقبل للجيش البري. من لا يريده في فرقة “يهودا والسامرة” سيحصل عليه في مكتب رئيس الأركان.

أوري مسغاف

هآرتس 10/8/2023