هآرتس: مستوطنون يقطعون الماء عن 30 قرية فلسطينية.. والجيش: لم نر أحداً في المكان

المستوطنون سيطروا على نبع عين سامية، وخربوا محطات فلسطينية لسحب المياه، توفر المياه لنحو 30 قرية فلسطينية في منطقة رام الله. بدأ المستوطنون في ضخ المياه المخصصة للفلسطينيين إلى بركة قريبة. منطقة عين سامية تشمل 5 آبار تعود لشركة مصلحة مياه محافظة القدس الفلسطينية، وفي الشهر الماضي، عطلها المستوطنون أربع مرات. ورغم الهجمات المتكررة، لم يخصص الجيش الإسرائيلي قوات لتأمين المكان أو وقف أعمال المستوطنين ولم يعتقل أي مشتبه فيهم.

تقول مصلحة مياه محافظة القدس إن 18 قرية تحصل على كامل احتياجاتها من المياه من نبع عين سامية، و14 قرية تعتمد عليه بصورة جزئية. وقالت الشركة للصحيفة بأنه في إطار عمليات الاعتداء تم تخريب كاميرات حماية في المكان وإلحاق الضرر بأجهزة الرقابة والسحب، وتسبب ذلك بعدد من الانقطاعات الطويلة في تزويد المياه. حسب قولهم، فإن البركة التي سيطر عليها المستوطنون يملكها مزارع من كفر مالك، أما العاملون في الشركة فلا يمكنهم الوصول إلى المكان بسبب وجود المستوطنين. المستوطنون يسمون البركة الآن باسم “نبع الرعاة” باسم المستوطنين اللذين قتلا في عملية في محطة الوقود في “عيلي” في 2023. ولتمويل الأعمال في المكان، فتحوا مشروع تمويل عام على منصة “جيب تشات”، جندوا في إطارها حتى الآن 110 آلاف شيكل.

في الفيلم الذي نشروه، قال المستوطنون إن النبع هو الأكبر في منطقة “السامرة”، وإنه يتم سحب المياه منه إلى منطقة رام الله منذ 1965. “لم نتنازل. بعد جهود كبيرة، يعود “نبع الرعاة” إلى الحياة”، قال ميخا سوداي في الفيلم، وهو صاحب مزرعة في المنطقة. قام المستوطنون بزرع أشجار في منطقة البركة، ويقام في المكان بسطة لبيع الأكل في أيام الجمعة. بعد ذلك، ينوون ضخ المياه إلى وادي العوجا (الذي يسمى وادي يتاب)، الذي يمر في محمية طبيعية.

وجاء رد من الجيش الإسرائيلي بأنه في الفترة الأخيرة حصلنا على تقارير عن اعتداءات متعمدة لمواطنين إسرائيلي على بنى تحتية للمياه في منطقة عين سامية. “لكن قوات الجيش الإسرائيلي سارعت إلى المكان، ولم تعثر على أي مشبوهين. قوات الأمن المسؤولة عن المنطقة، تنظر بخطر إلى كل حدث من هذا النوع”. في موازاة ذلك، “سمحت الإدارة المدنية بوصول مصلحة المياه الفلسطينية إلى هناك، وإصلاح الأضرار”.

المس بالنبع يضاف إلى ضائقة المياه التي تفاقمت في الأشهر الأخيرة في مناطق مختلفة في الضفة الغربية. نبع العوجا، أكبر الينابيع في غور الأردن، جف كلياً لقلة الأمطار. هذا النبع يضخ كل سنة 13 مليون متر مكعب بالمتوسط، في داخل المحمية الطبيعية وادي يتاب، إلى قناة مياه تخدم القرى الفلسطينية في المنطقة.

هو يجف بشكل عام مرة كل عشر سنوات، لكنه أمر يحدث دائماً في تموز. في هذه السنة، جف النبع في بداية أيار، ما أجبر الفلسطينيين على شراء المياه من مزودين محليين وجلبها إلى المنطقة في صهاريج.

هاجر شيزاف

هآرتس 24/7/2025