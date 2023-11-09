هآرتس: مقتل 39 عسكريا إسرائيليا منذ الهجوم البري على غزة

تل أبيب: قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، الخميس، إن 39 عسكريا إسرائيليا قتلوا في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وكانت هيئة البث الحكومية ذكرت في وقت سابق الخميس، أن عدد العسكريين الإسرائيليين القتلى في العملية البرية بغزة وصل إلى 35.

ولم يجب جيش الاحتلال الإسرائيلي على استفسار بشأن العدد الدقيق للعسكريين القتلى منذ بدء العملية البرية.

واستنادا إلى بيانات للجيش، فقد أصيب أكثر من 270 عسكريا في المعارك شمال قطاع غزة.

وبين الحين والآخر تصدر “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس” بيانات تتحدث فيها عن خسائر وأرقام أكبر في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ومنذ 34 يوما، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة “دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها”، واستشهد أكثر من 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، بحسب مصادر رسمية.

(وكالات)