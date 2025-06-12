هآرتس: هكذا تستغل إسرائيل أزمة القيادة الفلسطينية… وتعمقها

في الذاكرة الجماعية العربية، وبالتأكيد الفلسطينية، تبدو أيام حزيران منقوشة كفترة هزائم مؤلمة، لكنها صحوة وطنية للوعي. حرب الأيام الستة في حزيران 1967، أو النكسة حسب الرواية الفلسطينية والعربية، أشارت إلى هزيمة مأساوية، سياسية وعسكرية، ولكنها مثلت اللحظة التي فتحت فيها نافذة للوعي الفلسطيني المستقل، بعد أن رفعت عنها الرعاية العربية على صورة الرئيس المصري جمال عبد الناصر. الشعب الفلسطيني أمسك بزمام مصيره الوطني، وأقام م.ت.ف. وبرز أشخاص مثل ياسر عرفات إلى الواجهة، إلى أن أصبح رمزاً متفقاً عليه للنضال الوطني.

وفي حزيران 1982 عندما أجبر الغزو الإسرائيلي للبنان قيادة م.ت.ف على الخروج إلى المنفى في تونس، لم يشكك أحد في مسألة التمثيل. كان عرفات الزعيم، بالخير والشر، وكان الاعتراف به داخلياً ودولياً على حد سواء، حتى لو سمعت أصوات انتقادية من داخل المعسكر نفسه. ولكن في حزيران 2025، رغم وجود شرعية دولية واسعة لفكرة الدولة للفلسطينيين الآن، ورغم أن هناك اعترافاً دولياً مبدئياً بحقهم في تقرير المصير، فإن السؤال الذي أخذ يحتل مكاناً رئيسياً في الخطاب الداخلي هو: من يمثل الشعب الفلسطيني الآن؟

السلطة الفلسطينية في أزمة وجودية منذ عقد تقريباً. أبو مازن (89 سنة) يتمسك بالقوة التي تتمثل في السيطرة على الأجهزة الأمنية والمؤسسات الحكومية المعتمدة على رغبة إسرائيل. مع ذلك، رغم وعوده، لا يملك قدرة أو رغبة في القيام بتغيير جذري مع موافقة وطنية. حتى تجديد دور نائب رئيس م.ت.ف، الذي يعتبر في نظر عباس خطوة إصلاحية، أدى إلى تعيين المقرب منه حسين الشيخ. إن غياب ممثلي معظم الأحزاب الرئيسية عن تعيين الشيخ أثناء الاجتماع المجلس المركزي الفلسطيني، الجسم الثاني من حيث أهميته في مؤسسات م.ت.ف، كشف عمق الأزمة بين القيادة القديمة والجمهور الذي تتفاخر بتمثيله.

في موازاة ذلك، الأحداث الجارية في قطاع غزة الآن، غير مسبوقة في وعي الفلسطينيين. فحماس، التي قالت إنها البديل لسلطة م.ت.ف بأسلوب الجهاد والمقاومة، هي الآن في معركة بقاء بعد هجوم 7 أكتوبر. وهو الهجوم الذي أدى إلى نكبة ثانية بكل تداعياتها، بدلاً من أن يدفع بالمصالح الفلسطينية قدماً. دخلت في هذا الفراغ قوات جديدة، ليس بالضرورة أيديولوجية، بل مسلحة، ومليشيات محلية، وأحياناً يقودها قادة جريمة يحصلون على شرعية فعلية بقوة السلاح. في الشارع الفلسطيني، خاصة في أوساط جيل الشباب يندمج الإحباط والسخرية والشعور بالإهمال. لا أحد يصدق الآن بأن “هناك أحداً ما فوق” يمثله حقاً.

أزمة القيادة هذه ليست نتيجة حصرية لديناميكية داخلية، بل تعتمد على سلوك إسرائيل الذي امتد فترة طويلة باتباع سياسة ممنهجة حطمت وسخرت من كل محاولة لإقامة قيادة فلسطينية شرعية، وعمقت الاحتلال ووسعت مشروع الاستيطان وفاقمت القمع اليومي. أجيال متتابعة، خاصة في العقد الأخير، شاهدت الواقع الذي بدا فيه التقدم السياسي أمراً محطماً. الشعور بالضياع واللامبالاة السياسية في أوساط جيل الشباب ليست نتيجة الفراغ، بل نتيجة الخنق المتعمد.

إسرائيل، بالتحديد حكومة نتنياهو وسموتريتش وبن غفير، تعتبر الفوضى فرصة. فبدلاً من ترميم المنظومة السياسية الفلسطينية من خلال مصلحة في الاستقرار الإقليمي، تحاول الحفاظ على الانقسام وتعميقه. هناك من هو شريك بشكل متعمد في تطوير المليشيات، ليس لإقامة قيادة جديدة بل لإلغاء الحاجة إلى قيادة. مشروع رائد في غزة، ربما نموذج لتوريده في المستقبل إلى الضفة: سيطرة غير مباشرة بواسطة عملاء ميدانيين مسلحين، بدون مسؤولية مدنية أو مفاوضات أو شريك. لا حاجة إلى شعب وفق ما تقول النظرية الكولونيالية القديمة، بل لمجموعة سكانية مسيطر عليها. ليس قيادة، بل هدوء. وإذا لم يكن هدوء، فعلى الأقل ليكون انقسام كي لا يكون هناك شعب واحد يطالب بشيء واحد واضح.

المشكلة أن المنظومة السياسية الفلسطينية نفسها بكل فصائلها تخدم هذا السيناريو. حركتا حماس وفتح تتجمدان عند استراتيجية الاستنزاف المتبادل. لا مصالحة ولا حلم واحد أو انتخابات. الزعماء يهتمون بأنفسهم، والجمهور يهتم بالبقاء على قيد الحياة.

لكن الآن، ربما مثلما في حزيران 1967 أو 1982، تم فتح ثغرة صغيرة: إذا نضج في المجتمع الدولي والعربي قرار لاستخدام الضغط من أجل إنهاء الاحتلال، وإذا استيقظت رغبة حقيقية في المجتمع الفلسطيني للتجدد والتوحد، ربما عندها تنمو قيادة شرعية، واسعة ومنتخبة، تستطيع تمثيل الشعب. حتى ذلك الحين، فلن يبقى سؤال “من يمثل الفلسطينيين؟” مفتوحاً فحسب، بل ويتم استغلاله أيضاً.

جاكي خوري

هآرتس 12/6/2025