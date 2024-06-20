هآرتس: هل يقرب نتنياهو دولة إسرائيل من نظرية “خيوط العنكبوت” التي أشار إليها نصر الله؟

جنون العظمة والنرجسية أغلقا أبواب نتنياهو. فإدراكه للواقع واتخاذ القرارات والأولويات، يقدم أدلة كل يوم وكل ساعة. الإثنين، الكابنيت تناول مسألة مصيرية. الدمية ياريف لفين تساءل باسم سيده في ميامي، لماذا دعي كل من غونين بن إسحق وإيهود باراك لإلقاء محاضرات للجيش الإسرائيلي. قال نتنياهو: لم أعرف أن ابن إسحق يلقي محاضرات. هكذا يستطيع دفع ثمن الدعوة التي قدمتها ضده (نتنياهو قدم في الأسبوع الماضي، أثناء الحرب، دعاوى لا أساس لها ضد ابن إسحق وبن كسبيت وضدي أنا بسبب تقارير وأسئلة حول وضعه الصحي).

وأشار رئيس الأركان إلى أن رؤساء الحكومة السابقين يدعون أحياناً لإلقاء محاضرات أمام قادة الجيش الإسرائيلي. أجاب نتنياهو: “لا أتذكر أنهم دعوني لإلقاء محاضرة”. وفي نهاية النقاش، أمر وزير الدفاع غالانت بإلغاء المحاضرة المخطط لها لباراك، وهو رئيس الأركان السابق والجندي الذي حصل على العدد الأكبر من الأوسمة في الجيش، في كلية الأمن القومي حيث يتم تأهيل القيادة العليا للجيش الإسرائيلي.

في اليوم التالي انشغل نتنياهو بقانون الحاخامات بشكل محموم، وأخذ استراحة لتصوير فيلم تشويه كاذب ضد الإدارة الأمريكية، عندما قارن فيه نفسه بتشرتشل (ضمنياً، قارن حماس بالفيرماخت)، وطلب من أمريكا وقف تأخير إرساليات السلاح. ورد البيت الأبيض بأنه لا فكرة لديهم عما يتحدث عنه نتنياهو. بعد الظهر، ألقى خطاباً في احتفال الذكرى بـ “التلينا”؛ لا يجد وقتاً للذهاب إلى ذكرى قتلى المذبحة والحرب. في خطابه، هاجم المتظاهرين ضد الحكومة وقال إنه يتم تمويلهم بـ “مبالغ طائلة”.

نتنياهو لا يميز بين الحقيقة والخيال، الخير والشر، الأساسي والتافه. مقتنع بأن مؤامرة حيكت ضده وشارك فيها العالم، وأن الجنرالات الجبناء خانوه، وأنه بعد لحظة سيستل سلاح يوم القيامة الذي سيحسم كل شيء. في هذه الأثناء، تحث إيران السير نحو السلاح النووي، ونجحت في تطويق إسرائيل بحزام ناري، من اليمن وحتى لبنان. حزب الله يضرب إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، ويضع قواعد اللعب ومستوى ارتفاع اللهب. لم يتم تدمير حماس، وهربت من رفح مع المخطوفين وتركت هناك مباني مفخخة وعبوات ناسفة وخلايا ضد الدبابات. في هذا الأسبوع قتل في القطاع 12 جندياً وأصيب العشرات. ورداً على ذلك، أعلن نتنياهو أنه “يجب التمسك بالأهداف”.

تم إلغاء كابنيت الحرب. يتخذ نتنياهو الآن القرارات في منتدى استشاري يضم إلى جانبه وإلى جانب غالانت كلاً من تساحي هنغبي ورون ديرمر وآريه درعي. في أي نظام حكم نعيش؟ لا يملك هنغبي أي فكرة عن الأمن القومي، هو مثل من يخدمهم، سارة وبيبي. ديرمر رجل ظل وتعيين شخصي. درعي المجرم ليس وزيراً، وكل ما يهمه انحصر هذا الأسبوع في قانون الحاخامات.

نقترب من النسخة الثانية، وتهديدها أكبر حتى من 7 تشرين الأول. لن يكون لحسن نصر الله ساعة مناسبة أكثر من هذه. نظرية خيوط العنكبوت تحققت بالكامل. إسرائيل في ذروة ضعفها. الجنود يموتون بالمجان، والمخطوفون يضحى بهم. الجمهور يشاهد “ماستر شيف” ويتدفق نحو استاد بلومفيلد لمشاهدة أيال غولان. بدلاً من جلسة مدتها خمس دقائق، يقضي قضاة المحكمة العليا يوم كامل في مناقشة سؤال هل سيكون المفتش العام للشرطة خاضعاً لبن غفير. الجيش من ناحيته فقد الاتصال مع الواقع، ومع اللغة. الآن يتحدثون من قبله بانفعال عن “الاستعداد لعملية ثنائية السادات”، وبالعبرية البسيطة، يستعدون لحرب في الشمال والجنوب أيضاً.

المظاهرات مهمة وتثير الإلهام، لكن لم يعد هناك وقت لإضاعته، ولا توجد انتخابات في الأفق. على رئيس الأركان ورئيس الشاباك ورئيس الموساد وسكرتير الهستدروت والمستشارة القانونية للحكومة، الدخول معاً إلى غرفة نتنياهو وقول أمر بسيط له: لم يعد لدينا ثقة بك. نحن غير مستعدين لتلقي الأوامر منك لتدمير إسرائيل. أنت غير مؤهل. تنح… انتهى الأمر.

بقلم: أوري مسغاف

هآرتس 20/6/2024