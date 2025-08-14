 هآرتس.. وزير العدل “يطرد” المستشارة القانونية باستبدال أقفال مكتبها.. ورابطة المحامين: يجب اعتقاله

أسرة التحرير

وزير العدل، يريف لفين، ثبت مستوى جديداً في سلوك عضو حكومة، مستوى متدنياً جداً لدرجة أن من يحاول النزول إليه يحتاج إلى التزود بمقدح حفر.

عُلم أمس بأن لفين أمر بتغيير الأقفال في مكتب المستشار القانوني للحكومة في تل أبيب. الخطوة التي أبقت غالي بهرب ميارا خارج مكتبها.

تغيير القفل هو برغي آخر في مشروع التغييرات في حكم نتنياهو والتي يعمل لفين فيها مقاول هدم رئيسي: تغيير المستشار القانوني للحكومة، ورئيس الأركان السابق، ورئيس الأركان الحالي، ورئيس الأركان التالي (هذا سيأتي)، ووزير الدفاع، ورئيس “الشاباك”، ومراقب الدولة، ورئيس المحكمة العليا، وقضاة محكمة العدل العليا، واللجنة المسؤولة عنهم، واللجنة التي تعين اللجنة، والحبل على الجرار.

هذا مشروع تغيير أبدي: إذا لم يعينوا فلأنهم لم يعينوا؛ وإذا عينوا فلأنهم لم يعينوا (الأسباب متنوعة: هذه غرسة كابلن، هذه دمية خيطان “الدولة العميقة”، الأخ التوأم السري لإيهود باراك). هكذا يتواصل الأمر: تغيير الموظفين، تغيير قنوات التلفزيون، الصحافيين، الحاصلين على الجوائز ومانحيهم، البروفيسوريين، المدراء، المعلمين وربما أيضاً الجمهور في المدرج، إذا لم يصفق الجمهور في الوقت المناسب.

كل عامل، كل قفل، كل برغي حتى آخره.

أمر واحد فقط محظور تغييره: رئيس الوزراء، نتنياهو. حقيقة أنه على مدى الـ 16 سنة الأخيرة (باستثناء سنة واحدة) هو والموالون له يديرون الدولة، وكل ما خرب خرب تحت قيادتهم – ليست مشكلة. من ناحيتهم، العالم كله بحاجة إلى إصلاح، باستثناء قبطان السفينة الغارقة التي تسمى “دولة إسرائيل”.

“المكتب هو مكتب الوزير وليس مكتب المحامية بهرب ميارا، ادعى لفين. وبالفعل، حان الوقت لتذكير الأزعر من “موديعين” بأن الدولة لمواطنيها وليس للمحامي لفين.

محق يئير غولان حين قال إن “تغيير أقفال مكتب المستشارة القانونية ليس مسرحية هزلية، بل انتهاك للأمر الصادر عن محكمة العدل العليا”. رئيس رابطة المحامين عميت بخر، دعا الشرطة حتى إلى اعتقال لفين.

محظور لإحساس الدعابة السليم لدى الجمهور أو اعتياد الجمهور على معايير هذه الحكومة التدنية، أن يطمس جسامة الأفعال. محظور التجلد على زعرنة وزير العدل. قرار تنحية المستشارة جمدته محكمة العدل العليا. وبالتالي، فإن ما فعله لفين ليس “نكتة” بل جناية جنائية وعلى الشرطة أن تحقق فيها فوراً.

هآرتس 14/8/2025