هؤلاء يشعرون بقلق من احتمال فوز المرشح المسلم لمنصب عمدة نيويورك زهران ممداني

نيويورك- “القدس العربي”: في يوم الاقتراع الأخير في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لاختيار مرشح عمدة مدينة نيويورك، تصاعدت شعبية النائب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان الولاية زهران ممداني، ما أثار ذعر داعمي الملياردير أندرو كومو، حاكم نيويورك السابق، حيث هدد بعضهم بمغادرة المدينة بالكامل في حال فوز ممداني.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي تقاربًا شديدًا بين ممداني وكومو مع دخول يوم الاقتراع. وأشار استطلاع أجرته مؤسسات “إيمرسون” و”PIX11″ و”ذا هيل” عشية الانتخابات إلى تقدم طفيف لكومو في الجولة الأولى من التصويت التفضيلي، لكنه يُهزم بعد ثماني جولات محاكاة، حيث يفوز ممداني في نهاية المطاف.

ويمثل احتمال فوز ممداني مصدر قلق بالغ لعدد من كبار المصرفيين في وول ستريت، والمديرين التنفيذيين، ومطوري العقارات، وأباطرة الإيجارات، الذين يموّلون حملة كومو. ومن بين أبرز الداعمين: رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبيرغ، والممولين بيل آكمان ودان لوب، وكبار رجال المال مثل بلير إيفرون وستيف راتنر وأنطونيو فايس، ومؤسس شركة “بالانتير” أليكس كارب، والرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، وفقا لمنصة “كومن دريمز”.

وردًا على منشور للسيناتور بيرني ساندرز على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 20 يونيو/ حزيران تساءل فيه عن سبب تدفق أموال المليارديرات على حملة كومو، أجاب دان لوب قائلًا إنهم “يحبون نيويورك ولا يريدون لها أن تتحول إلى جحيم مثل سان فرانسيسكو أو شيكاغو أو بورتلاند”.

أما الملياردير جون كاتسيماتيديس فقد هدد ببيع أو إغلاق سلسلة متاجره “غريستيدز” إذا فاز ممداني، في تهديد اعتبره البعض غير جدي. وقد تعهّد عدد آخر من كبار الأثرياء الذين يتفادون الضرائب بمغادرة المدينة في حال انتخابه.

وفي مقابلة مع موقع “سيتي أند ستيت نيويورك”، قالت كاثرين وايلد، رئيسة “شراكة نيويورك” المؤيدة للأعمال: “رجال الأعمال مرعوبون من احتمال فوز ممداني”.

وممداني، البالغ من العمر 33 عامًا، وُلد في أوغندا لوالدين من أصل هندي، وهو أول جيل من الأمريكيين في عائلته. وإن فاز، فسيصبح أول عمدة مسلم لمدينة نيويورك، وهو ما أشعل موجة من الإسلاموفوبيا، حيث كشفت شرطة نيويورك أنها تحقق في عدة تهديدات بالقتل وُجهت إليه.

وبحسب ما ورد، يحظى ممداني بدعم تقدّميين بارزين مثل ساندرز، والنائبة ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، ووزير العمل السابق روبرت رايش، وحركة “صنرايز”، وحزب “العائلات العاملة” في نيويورك. ومنذ عام 2021، يمثل الدائرة 36 في برلمان ولاية نيويورك عن كوينز، ويرفع شعار تقديم رعاية أطفال مجانية، وحافلات عامة مجانية، وتجميد الإيجارات السكنية، وإنشاء متاجر تموين مملوكة للبلدية.

وفي ظهور له في برنامج “ذا ليت شو” مع ستيفن كولبير مساء الإثنين، قال ممداني إن السباق هو “استفتاء على مستقبل الحزب الديمقراطي”، مضيفًا: “نحن أمام سباق تدعمه أقوى لجان العمل السياسي في تاريخ المدينة، حيث يسعى المليارديرات والشركات لشراء النتيجة… وهذا جزء من قصة أوسع نراها في أنحاء البلاد: صراع بين المال المنظم والناس المنظمين”.

وأضاف: “السؤال الذي نطرحه داخل الحزب: هل نواصل الطريق ذاته بسياسيي الماضي وسياساتهم التي أوصلتنا إلى الحاضر، أم نمضي نحو جيل جديد من القيادة يخدم الناس فعلًا؟”.

وفي منشور على منصة “إكس” الثلاثاء، قال ساندرز: “المؤسسة السياسية في نيويورك خائفة… رغم الملايين التي أُنفقت ضده، تصدّر ممداني الاستطلاع الأخير. إذا خرج الناخبون بأعداد جيدة اليوم، يمكن أن يصبح زهران ممداني عمدة نيويورك القادم. لنحقق ذلك. صوّتوا”.