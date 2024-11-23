هابيك يحذر ترامب: الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين

برلين: أعرب روبرت هابيك، مرشح حزب الخضر لمنصب المستشار، عن اعتقاده أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي على استعداد جيد للتعامل مع رئاسة دونالد ترامب الجديدة، لكنه حذر ترامب من أن الرسوم الجمركية سلاح ذو حدين.

وقال هابيك، الذي يشغل أيضا منصب وزير الاقتصاد ونائب المستشار الألماني في تصريحات إعلامية أطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية “أقول إنه يتعين علي وأريد أن أواصل العمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة. لكن إذا تصرفت الإدارة الأمريكية الجديدة بطريقة قاسية، فسنرد بشكل جماعي وبثقة كاتحاد أوروبي”.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي مسؤول عن السياسة التجارية للدول الأعضاء به والبالغ عددها 27 دولة.

وهدد الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على جميع البضائع الصينية وما يترواح بين 10% و20% على الواردات من دول أخرى، ومن بينها الاتحاد الأوروبي، والتي ستشمل السيارات الألمانية الصنع، وهي صناعة رئيسية.

وقال هابيك إنه سيتم التوضيح للولايات المتحدة، من خلال الحوار البناء مع الاتحاد الأوروبي، أن العلاقات التجارية الجيدة تعود بالنفع على الجانبين، إلا أن ألمانيا والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إظهار قوتهما.

وأضاف هابيك “ردي على ترامب ليس بالخضوع ولكن بالثقة في قوتنا. ألمانيا قوية وأوروبا قوية”.

(د ب أ)