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“هاتريك” الجزائري أمين غويري يقود مارسيليا للفوز على بريست- (فيديو)

منذ 20 دقيقة

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إسطنبول: سجل الدولي الجزائري أمين غويري، 3 أهداف (هاتريك) ليقود فريقه أولمبيك مارسيليا للفوز على ضيفه ستاد بريست برباعية لهدف، الأحد، على ملعب “فيلودروم” في الجولة الـ31 للدوري الفرنسي.

الفوز رفع رصيد فريق الجنوب الفرنسي إلى 58 نقطة منتزعا المركز الثاني من موناكو، الذي تراجع للمركز الرابع بعد تعثره بالتعادل أمام لوهافر بهدف لمثله، السبت، فيما تجمد رصيد بريست عند 44 نقطة في المركز التاسع.

افتتح غويري باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثامنة، قبل أن يضيف هدف فريقه الثالث والشخصي الثاني له بمهارة فنية عالية من لعبة مزدوجة خلفية في الدقيقة 45، وأكمل الهاتريك في الدقيقة 63.

وسجل زميله الإنكليزي ماسون غرينوود هدفا لمارسيليا في الدقيقة 37، فيما جاء هدف ستاد بريست الوحيد في الدقيقة 25 عبر السنغالي عبد الله ديبو سيما.

(الأناضول)

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