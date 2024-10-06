“هاتريك” تورام يقود إنتر ميلان للفوز على تورينو

روما: قاد الدولي الفرنسي ماركوس تورام، فريقه إنتر ميلان لتحقيق فوز صعب على ضيفه تورينو بثلاثة أهداف لهدفين، السبت، على ملعب “جوزيبي مياتزا”، في منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

ونجح تورام، في تسجيل ثلاثية فريقه (هاتريك) في الدقائق 25 و35 و65 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 7 أهداف ويتصدر لائحة هدافي المسابقة مناصفة مع ماتيو ريتيجي لاعب أتالانتا.

وبرغم النقص العددي في صفوف تورينو منذ الدقيقة 20 بعد الطرد المباشر لمدافعه التشيلي جييرمو ماريبان إلا أن الفريق كان ندا قويا واستطاع تسجيل هدفين عبر الكولومبي دوفان زاباتا والكرواتي نيكولو فلاسيتش في الدقيقتين 36، و86 من ركلة جزاء.

ورفع “النيراتزوري” رصيده بهذا الانتصار إلى 14 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق نقطتين عن المتصدر نابولي، بينما تجمد رصيد تورينو عند 11 نقطة في المركز السادس.

وفي مباريات أخرى، حقق أتالانتا فوزا كبيرا على ضيفه جنوى بخمسة أهداف لهدف.

سجل أهداف أصحاب الأرض، ماتيو ريتيجي 3 أهداف (هاتريك) والبرازيلي إيدرسون والهولندي مارتن دي رون في الدقائق 24 و50، و74 من ركلة جزاء، و60 و80، فيما سجل جيف إيكاتور هدف جنوى في الدقيقة 83.

كما تغلب أودينيزي على ضيفه ليتشي بهدف دون رد، سجله لاعب زيمبابوي جوردان زيمورا في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.

(الأناضول)