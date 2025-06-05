هاتريك علوان يقود الأردن للفوز على عُمان والاقتراب من مونديال 2026- (فيديو)

مسقط (عمان): اقترب المنتخب الأردني من بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا، وذلك بعد فوزه على مضيفه العماني3/صفر، اليوم الخميس، ضمن منافسات المجموعة الثانية بالدور الثالث للتصفيات الآسيوية.



ورفع منتخب الأردن رصيده إلى 16 نقطة في صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن منتخب كوريا الجنوبية الذي تراجع للمركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف الأردن، في انتظار مباراته مع مضيفه العراقي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

على الجانب الآخر تجمد رصيد منتخب عمان عند عشر نقاط في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف العراق في المركز الثالث، وبفارق أربع نقاط عن فلسطين الخامس وخمس نقاط عن منتخب الكويت صاحب المركز السادس والأخير.

ويدين المنتخب الأردني بالفضل في الفوز للاعبه علي علوان الذي سجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق السابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ضربة جزاء و51 و64.

ويتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات لنهائيات كأس العالم 2026 مباشرة، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي.

(د ب أ)