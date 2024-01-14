(هاتريك) فينيسيوس يقود الريال للتتويج بالسوبر الإسباني برباعية في برشلونة

الرياض: توج ريال مدريد بلقب كأس السوبر الإسباني لكرة القدم للمرة الـ13 في تاريخه، عقب فوزه الكاسح 4 / 1 على غريمه التقليدي برشلونة، اليوم الأحد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي استضافتها المملكة العربية السعودية.

وتقمص النجم البرازيلي الدولي فينيسيوس جونيور دور البطولة في المباراة، التي أقيمت على ملعب (الأول بارك) في العاصمة السعودية الرياض، بعدما أحرز أهداف الريال الثلاثة الأولى في الدقائق السابعة والعاشرة و39 من ركلة جزاء على الترتيب، فيما أضاف مواطنه رودريغو الهدف الرابع في الدقيقة 64 .



في المقابل، تكفل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بتسجيل هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 33، قبل أن يلعب الفريق الكتالوني بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه رونالدو أراوخو في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني.

وكان الريال، الذي يشارك في المسابقة إثر تتويجه بلقب كأس ملك إسبانيا الموسم الماضي، صعد للمباراة النهائية لكأس السوبر عقب فوزه 5 / 3 على جاره اللدود أتلتيكو مدريد بعد التمديد للوقت الإضافي، في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء الماضي.

في المقابل، تأهل برشلونة، الذي أحرز لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي ليشارك على إثره في السوبر الإسباني، إلى المباراة النهائية، بعد فوزه 2 / صفر على أوساسونا في مباراة المربع الذهبي الأخرى، يوم الخميس الماضي.

وبات هذا هو الانتصار الثاني لريال مدريد على برشلونة بمختلف المسابقات هذا الموسم، بعدما سبق أن تغلب عليه 2 / 1 في لقاء الفريقين بالدوري الإسباني على ملعب (لويس كومبانيس) الأولمبي، معقل الفريق الكتالوني هذا الموسم، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

كما قلص الريال الفارق الذي يفصله عن برشلونة، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالسوبر الإسباني، إلى لقب وحيد فقط.

اتسمت بداية المباراة بالإثارة من كلا الفريقين، حيث أضاع برشلونة فرصة محققة لافتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة الثانية عن طريق ليفاندوفسكي، الذي وجد نفسه منفردا بالمرمى، ليسدد من داخل منطقة الجزاء، غير أن الأوكراني أندريه لونين، حارس مرمى الريال، تصدى للكرة باقتدار.

وجاء عقاب ريال مدريد عنيفا على ضياع فرصة ليفاندوفسكي المبكرة، بعدما أحرز فينيسيوس الهدف الأول للفريق الملكي في الدقيقة السابعة.

وتابع فينيسيوس تمريرة بينية رائعة من زميله الإنجليزي جود بيلينجهام، لينفرد بالمرمى مستغلا سوء تمركز مدافعي برشلونة، ويراوغ إجناسيو بينيا، حارس مرمى الفريق الكتالوني، ويضع الكرة داخل الشباك.

واستغل الريال حالة الارتباك التي عانى منها لاعبو برشلونة عقب هدف فينيسوس المبكر، ليضيف فينيسيوس الهدف الثاني للفريق الأبيض في الدقيقة العاشرة.

ومن هجمة مرتدة للريال تلقى رودريجو تمريرة أمامية، لنطلق من الناحية اليمنى، ويرسل كرة عرضية زاحفة، مرت من أمام بينيا، لتصل لفينيسيوس، المتواجد أمام المرمى مباشرة، الذي لم يجد أدنى صعوبة في إيداع الكرة في الشباك الخالية.

حاول برشلونة تنظيم صفوفه والعودة للقاء من جديد، وسدد فيران توريس من داخل المنطقة في الدقيقة 12، ارتدت من العارضة، لتصل إلى ليفاندوفسكي المتابع، الذي سدد برعونة، ليتصدى لونين لتصويبته بنجاح.

وواصل لونين تألقه بعدما تصدى لتسديدة من خارج المنطقة بواسطة إيلكاي جوندوجان في الدقيقة 16، ليواصل فريق المدرب تشافي هيرنانديز استحواذه على الكرة وسط تراجع دفاعي من جانب لاعبي الريال.

وترجم برشلونة سيطرته على اللقاء، بعدما قلص ليفاندوفسكي الفارق في الدقيقة 33، بعدما تابع تمريرة عرضية من الجهة اليسرى من خلال أليخاندرو بالدي، أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، لتصل الكرة للنجم البولندي المخضرم، الذي سدد مباشرة من على حدود المنطقة، واضعا الكرة في الشباك.

وتواصلت الإثارة خلال المباراة بعدما حصل الريال على ركلة جزاء، إثر تعرض فينيسيوس للإعاقة داخل منطقة جزاء برشلونة من جانب رونالدو أراوخو.

ونفذ فينيسيوس الركلة بنجاح، محرزا الهدف الثالث لريال مدريد في الدقيقة 39، بعدما وضع الكرة على يمين بينيا وتحتضن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريق المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي 3 / .1

بدأ الشوط الثاني باستحواذ على الكرة من جانب لاعبي برشلونة، ولكن دون فاعلية على المرمى، غير أن الفرصة الأولى في هذا الشوط جاءت من نصيب الريال، عن طريق فينيسيوس، الذي سدد من يسار المنطقة، لكن الكرة ارتطمت في الدفاع في الدقيقة 56.

وعاد فينيسيوس لتهديد مرمى برشلونة من جديد بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 60، لكنها افتقدت للدقة لتخرج إلى ركلة مرمى، لتأتي الدقيقة 64 بالهدف الرابع للملكيين عن طريق رودريجو، الذي ضاعف من معاناة الكتالونيين خلال اللقاء.

وتابع رودريجو تمريرة عرضية أرضية من فينسيوس شتتها دفاع برشلونة بطريقة خاطئة لتصل إليه ويسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء لتعانق الشباك.

لم يستسلم لاعبو برشلونة رغم الهدف الرابع للريال، وحاول لاعبوه تقليص الفارق خلال الوقت المتبقي من اللقاء، حيث سدد لامين يامال من خارج المنطقة في الدقيقة 68، تصدى لها لونين بثبات.

وازدادت الأمور صعوبة على برشلونة، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد أراوخو في الدقيقة 71 لحصوله على الإنذار الثاني، ليحكم الريال قبضته أكثر على المباراة.

وكاد براهيم دياز أن يحرز الهدف الخامس للريال في الدقيقة 77، عندما مر من فرينكي دي يونغ من يسار منطقة الجزاء، قبل أن يسدد كرة صاروخية تصدى لها بينيا.

ورد برشلونة بهجمة منظمة في الدقيقة 80 انتهت بتسديدة من داخل المنطقة عن طريق جواو فيليكس، كان لها لونين بالمرصاد، لتشهد الدقائق التالية عصبية واحتكاكات بين لاعبي الفريقين.

وكاد أوريلين تشواميني أن يعزز تقدم الريال بهدف آخر في الدقيقة 90، بعدما سدد من خارج المنطقة، لكن الكرة علت العارضة بقليل، لينتهي اللقاء بفوز كبير للريال وتتويجه باللقب.

(د ب أ)-