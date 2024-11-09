“هاتريك” فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز كبير على أوساسونا 

مدريد: سجل فينيسيوس جونيور ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود فريقه ريال مدريد للعودة إلى طريق الانتصارات، والفوز على ضيفه أوساسونا 4 / صفر، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني.

وأنهى ريال مدريد الشوط الأول متقدما بهدفين نظيفين سجلهما فينيسيوس جونيور في الدقيقة 34، وجود بيلينغهام في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثاني له والثالث للريال في الدقيقة 61، قبل أن يسجل هدفه الثالث (هاتريك) والرابع للريال في الدقيقة 64.

ورغم هذا الفوز، لكن لعنة الإصابات طاردت الريال في المباراة، حيث اضطر كارلو أنشيلوتي، المدير الفني، لإجراء 3 تبديلات اضطرارية حيث أشرك إبراهيم دياز وراؤول أسينسيو بدلا من رودريغو وإيدير ميليتاو في الشوط الأول، قبل أن يدفع بلوكا مودريتش بدلا من لوكاس فاسكيز مع بداية الشوط الثاني.

ورفع الريال رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثاني، محققا انتصاره الأول بعد هزيمتين أمام برشلونة برباعية نظيفة في الدوري، وأمام ميلان الإيطالي 1 / 3 في دوري أبطال أوروبا.

وبات هذا الفوز هو الثامن لريال مدريد، الذي لديه مباراة مؤجلة، في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

في المقابل، توقف رصيد أوساسونا عند 21 نقطة في المركز الخامس متلقيا خسارته الأولى بعد انتصارين متتاليين في الدوري، وهي الخسارة الرابعة للفريق في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في ثلاث.

(د ب أ)