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هاتريك مبابي يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد وتعزيز صدارته للدوري الإسباني

25 - يناير - 2025

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مدريد: قاد النجم الفرنسي كيليان مبابي، فريقه ريال مدريد للفوز على مضيفه بلد الوليد 3/ صفر، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإسباني لكرة القدم. 

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 49 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق أربع نقاط عن أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني. 

على الجانب الآخر، تجمد رصيد بلد الوليد عند 15 نقطة في المركز العشرين والأخير. 

وتقدم مبابي للريال في الدقيقة 30، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 57 .

وأكمل مبابي ثلاثيته الشخصية (هاتريك) في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء. 

وشهدت المباراة تعرض ماريو مارتن، لاعب بلد الوليد، للطرد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

(د ب أ)



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