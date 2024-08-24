هاتريك هالاند يقود مانشستر سيتي لعبور إبسويتش تاون في الدوري الإنكليزي

لندن: سجل النجم النرويجي إرلينغ هالاند أول ثلاثية له في الموسم الجديد ليقود فريقه مانشستر سيتي للفوز على ضيفه إبسويتش تاون بنتيجة 4/1 ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، اليوم السبت.

باغت إبسويتش تاون أبطال الدوري بهدف مبكر سجله سامي سموديكس بعد مرور سبع دقائق فقط.

واحتاج مانشستر سيتي خمس دقائق فقط لتصحيح أوضاعه، حيث سجل هالاند هدف التعادل في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، وأضاف كيفن دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وعاد هالاند ليسجل هدفا ثالثا في الدقيقة 16 قبل أن يكمل “الهاتريك” بتسديدة أرضية في الدقيقة 88 رافعا رصيده إلى 4 أهداف في صدارة هدافي البريميير ليغ.

كما سجل المهاجم النرويجي الثلاثية السابعة له في الدوري الإنكليزي خلال مشاركته في 68 مباراة بقميص مانشستر سيتي الذي انضم لصفوفه في صيف 2022 قادما من بوروسيا دورتموند الألماني.

أما إبسويتش تاون فقد تلقى خسارته الثانية بعد سقوطه في الجولة الأولى على ملعبه ووسط جماهيره بهدفين دون رد، ليقبع الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى ست نقاط ليتقاسم الصدارة مع برايتون الذي فاز على مانشستر يونايتد بنتيجة 2/1 في وقت سابق اليوم السبت.

وفي مباريات أخرى بنفس التوقيت اكتسح توتنهام هوتسبير ضيفه إيفرتون برباعية دون رد سجلها يفيس بيسوما وهيونغ مين سون “هدفين” وكريستيان روميرو في الدقائق 14 و25 و71 و77.

ورفع الفريق اللندني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث “مؤقتا” بينما يقبع إيفرتون في المركز العشرين (الأخير) بلا رصيد.

كما حقق وست هام يونايتد فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم بالتغلب على مضيفه كريستال بالاس بهدفين سجلهما توماس سوتشيك وجارود بوين في الدقيقتين 67 و72.

وانتزع نوتنغهام فورست ثلاث نقاط ثمينة بالفوز خارج ملعبه أمام ساوثهامبتون بهدف سجله مورجان جيبس وايت في الدقيقة.

وتغلب فولهام على ضيفه ليستر سيتي بنتيجة 2/1، حيث سجل إيميل سميث رو وأليكس إيوبي هدفي الفريق اللندني في الدقيقتين 18 و70 بينما أحرز فاوت فايس هدف ليستر الوحيد في الدقيقة 38.

(د ب أ)