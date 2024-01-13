هاتف يبقى في وضعه الطبيعي رغم سقوطه المذهل من ارتفاع 5 آلاف متر

باريس ـ «القدس العربي»: بعد مرور بضغة أيام على الحادث النادر جدا من نوعه حيث انفصل أحد أبواب طائرة من طراز بوينغ تابعة لشركة «آلاسكا إيرلاينز» الأمريكية أثناء تحليقها في رحلة داخلية من بورتلاند (أوريغن) إلى أونتاريو (كاليفورنيا) تم العثور على هاتف آيفون كان قد سقط من الطائرة، من قبل أحد سكان بورتلاند، الواقعة في ولاية أوريغون، والذي تفاجأ، عندما التقط هاتفاً ذكياً من ماركة آبل على جانب الطريق، ولاحظ أنه يخص أحد ركاب الطائرة.

بدأ كل شيء عندما كان هذا الساكن مثل العديد من السكان الآخرين، يشارك في عملية البحث للعثور على أجزاء من مقصورة الطائرة. وعلى الرغم من أن الحادث لم يتسبب في وقوع أي إصابات، إلا أنه أدى إلى إجراء فحص رسمي لجميع طائرات 737 ماكس 9 التي سلمتها شركة بوينغ، والتي تم إيقاف تشغيلها الآن من قبل السلطات الأمريكية.

أثناء البحث بالقرب من أحد الأدغال، عثر على هاتف الآيفون المعني، قبل أن يدرك بعد الاستفسار من «مجلس سلامة النقل» أن الهاتف يعود فعلاً لأحد الركاب وسقط من الطائرة بعد حادثة انفصال أحد أبوابها.

على الرغم من سقوطه المذهل من ارتفاع خمسة آلاف متر، ظل جهاز الآيفون هذا في حالة عمل مثالية، حسبما أكد مالكه المؤقت لوكالة بلومبرغ. وهذا من شأنه أن يثير غيرة نوكيا وهاتفها الشهير 3310 غير القابل للتدمير.

تجدر الإشارة إلى أنه بعد هذا الحادث أمرت إدارة الطيران الفدرالية الأمريكية بمنع نحو مئة وسبعين طائرة من هذا الطراز من التحليق بانتظار إخضاعها لعمليات فحص. وتعد طائرة «بوينغ 737 ماكس 9» مزودة بالعديد من مخارج الطوارئ. وعليه، تعرض بوينغ إمكانية إلغاء بعض هذه المخارج بواسطة سدّادات إذا ما كان عدد المخارج المتبقّية كافياً بالمقارنة مع عدد مقاعد الطائرة.

وأوضحت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية إنها ستطلب إجراء فحص على 40 طائرة من طراز «بوينغ 737 ماكس 9» وستراجع البيانات من تلك الفحوصات قبل السماح للطائرات باستئناف رحلاتها. وسيؤدي هذا الإعلان إلى تأجيل أي استئناف للرحلات الجوية إلى الأسبوع المقبل على أقرب تقدير.