هاجسان أردنيان: مفاجآت مصرية وخوف أمريكا على «وجود إسرائيل»

عمان ـ «القدس العربي»: تحتاج المؤسسات المصرية إلى جرعة من التثبيت والتذكير الأردنية بمعدلات قياسية بين الحين والآخر. واحد من التحديات التي يعتبرها اللاعبون في المربع السياسي الأردني أساسية في هذه المرحلة هي تلك المرتبطة ببقاء العلاقات والاتصالات، لا بل حالة الشراكة مع مصر والسلطة الفلسطينية في أبهى صورها قدر الإمكان.

تلك ليست مهمة سهلة إزاء حجم المستجدات والمتغيرات الهائل سواء في الأرض المحتلة فلسطين وقطاع غزة، أو حتى على المستوى الإقليمي. وآخر مضمون لآخر اتصال بين الزعيمين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي، أعاد التأكيد على المؤكد سابقاً أردنياً على الأقل، حيث شدد الزعيمان على رفضهما أي محاولة لتحريك الديموغرافيا في فلسطين المحتلة وقطاع غزة، كما أكد ضرورة الاستمرار بالمطالبة بوقف إطلاق النار ووقف العدوان في قطاع غزة.

ولعل أهمية الاتصال الأخير بين القيادتين الأردنية والمصرية الأسبوع الماضي، هو أنه الأول تقريباً بعد قرار محكمة العدل العليا الذي أثار عاصفة من الجدل، والذي اعتبر سياسيون كبار متعددون من بينهم الدكتور عون الخصاونة رئيس الوزراء الأسبق وأحد رموز القضاء الدولي عملياً، أن فيه – أي القرار – بعض الجزئيات التي يمكن الاستثمار فيها سياسياً.

قرار تاريخي

الاستثمار بقرار محكمة العدل الدولية كان أساسياً بالنسبة للخطة الموضوعة على طاولة وزير الخارجية أيمن الصفدي، الذي أبلغ «القدس العربي» مرتين على الأقل بأن هذا القرار يعني الكثير، كما أصدرت وزارته بياناً اعتبره قراراً تاريخياً. خطة الصفدي تتضمن حمل القرار والذهاب إلى مجلس الأمن، والهدف الذي تركز عليه الدبلوماسية الأردنية هو إيصال المجتمع الدولي إلى حالة يطالب فيها بوقف العدوان وإطلاق النار.

لكن أحد الدبلوماسيين في البعثة الأممية الأردنية أشار إلى أن الجهد الأردني ومعه العربي، لا يزال يصطدم برغبة الولايات المتحدة من التوثق بأن «إسرائيل يمكنها النفاذ» وبأن فكرتها غير خاضعة للتهديد. في المقابل، يفيد الاتصال بالقيادة المصرية في هذا التكتيك، ويرى الوزراء العرب المشتبكون أنهم مرهقون من الانشغال بتوفير «مظلة آمنة» تهبط بها عن الشجرة المغامرة الإسرائيلية الدموية في قطاع غزة، ويفيد أكثر إذا كانت عمان راغبة لاحقاً في اللعب على أوتار مقررات قمة الرياض وتنشيط دور الجامعة العربية خصوصاً على صعيد تفكيك الحصار عن أهل قطاع غزة منعاً لتهجيرهم.

لماذا لا تفتح مصر المعابر بعد «لاهاي»؟

لذا، إنجاز تلك المهمات ومواجهة الكثير من التحديات تطلبت من الأردن جهداً إضافياً في تثبيت الشراكة مع مصر حصرياً وإقامة علاقات دبلوماسية أو تنسيقية في الملف الفلسطيني مع السعودية بأكثر صورة ممكنة، وتحسين العلاقات مع قطر، حيث أن لدولة قطر دوراً وبصمة لا يمكن نكرانها في المسألة الفلسطينية اليوم.

ببساطة، ما لاحظته عمان مؤخراً، عدم صدور أي إشارة من جهة مصر يفهم منها أنها بصدد الاستعانة برافعة قرار محكمة العدل العليا لإعادة فتح معابر رفح وإدخال المساعدات أكثر، الأمر الذي انتهى بالعودة لتنشيط رواية «المسار الأردني للمساعدات» الذي ألمح له بخطابه الأخير الرئيس جو بايدن. عمان تبدو مهتمة بأن يتوسع الغطاء العربي لأي تحرك تعتبره ضمن الأولويات في المسألة الفلسطينية اليوم. وتبدو مهتمة بأن تبقى مصر في أقرب مسافة ممكنة، وبأن لا ينفرد بالمصريين اليمين الإسرائيلي.

لذلك، يعتقد بأن الإدارة الدبلوماسية الأردنية تحرص تمام الحرص على إبقاء منظومة التواصل مع الجانب المصري فعالة ونشطة لا بل تفصيلية، الأمر الذي يتطلب وبمعدل أسبوعي تقريباً منذ اندلع العدوان ضد أهل غزة، جرعة ما للتوثق من أن مصر لن تفاجئ أحداً بشيء.

زيارات و«خلط أوراق»

اتصالات هاتفية وزيارات ملكية للقاهرة وتشاور تفصيلي يومي بين أيمن الصفدي وسامح شكري. والهدف هو الإيحاء بأن معسكر الاعتدال العربي المجاور لفلسطين المحتلة قرر أن «لا يكل ولا يمل» في المطالبة بوقف العدوان. الصفدي قال بوضوح أمام «القدس العربي» بأن وقف العدوان هو هدف، وأن المطالبة به والوصول إليه مهمة أساسية لا يمكن خضوعها لأي مساومة من أي صنف في هذه المرحلة.

لكن مواجهة التحديات بالقياس الأردني والوصول إلى بعض الأهداف تتطلب دوماً تثبيت المؤسسة المصرية وسط شعور عام بأن الضغط الإسرائيلي ومن خلفه الأمريكي على المصريين، يمكن أن يخلط بعض الأوراق أو يربك بعض الخطوط، خصوصاً في جزئية إدخال المساعدات تحديداً.

والاعتقاد سائد بأن الجانب الأردني يدفع في اتجاه حث القيادة المصرية على اتخاذ القرارات الجريئة في اتجاه إدخال المساعدات بناء على الأسس التي يتيحها قانون محكمة العدل العليا اليوم، لكن الجانب المصري على الأرجح فضل الانتظار لقياس المسافات والمساحات. وبكل حال، تتصور عمان بأن البنية القانونية في المجتمع الدولي تتيح للمصريين الآن فتح المعابر على مصراعيها منعاً للتهجير ولإعادة النازحين من أبناء غزة إلى أماكنهم، ولحسم مسألة الاحتياجات الإنسانية.

الوصول إلى هدف معقد من هذا النوع يتطلب إقناع المؤسسة المصرية بطبيعة الحال، وأغلب التقدير أن الأردن يحاور ويناضل ويناور خلف الستارة والكواليس تحت عنوان البقاء في حالة فعالية، بل شراكة وتفاهم على الاستراتيجيات مع المصريين. وعليه، يمكن بكل بساطة ملاحظة حجم الاهتمام الأردني بأن تبقى عمان قريبة جداً من القاهرة وتضعها بالصورة، وتضغط عليها في نفس الوقت، خصوصاً أن مسألة فتح معبر رفح للمساعدات تنطوي على تعقيدات أمنية مصرية.

ومصر طوال الوقت لا تريد التورط بمخالفة الأمريكيين، لكن عمان تريد أن تبدو مقتنعة بأنها تستطيع تحصيل ضوء أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية تحت عناوين قرار محكمة العدل العليا التنفيذية.

والأردن يراهن هنا على دور مصر ومكانتها. وعلى إمكانية تأسيس ثغرات في ملف المساعدات، يظهر استعداداً ومرونة في المسار المتعلق بتوفير غطاء لها مع المجتمع الدولي. مصر دوماً تتريث، والتواصل معها مهم ومفيد ويبقيها بعيداً عن أي مفاجآت يمكن أن تواجه أهل غزة أو حتى شريكها الأردني.