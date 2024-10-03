هادي سليمان يترك منصب المدير الفني في دار “سيلين”

المصمم هادي سليمان (أ ف ب)

باريس: ترك المصمم هادي سليمان منصب مدير الإبداع الفني والصورة في دار “سيلين” بعد نحو سبع سنوات على تسلمه في كانون الثاني/يناير 2018، وفق ما أعلنت دار الأزياء الفرنسية التابعة لمجموعة “ال في ام اتش” في بيان الأربعاء.

وإلى جانب توم فورد وجون غاليانو وسيمون بورت جاكموس وكارين رويتفيلد، يتردد اسم المصمم البالغ 56 عاما، من بين المرشحين لخلافة فيرجيني فيار، وريثة كارل لاغرفيلد، منذ أن تركت الإدارة الفنية لدار شانيل في حزيران/يونيو الماضي.

وأشارت “سيلين” في البيان إلى ان الدار “شهدت نموا استثنائيا تحت إشرافه الفني والإبداعي”، مضيفة “لقد جعلت الرحلة غير العادية التي تشاركناها خلال السنوات السبع الماضية من (سيلين) دارا تتمتع بأساس هائل للمستقبل”.

وشدد البيان على أن رؤية سليمان الشاملة واهتمامه بالتفاصيل ودقته في العمل أكدت على “جذور سيلين الأنثوية والباريسية”.

ويُعتبر هادي سليمان، الذي غالبا ما يرتدي في إطلالاته سراويل وسترات سوداء ضيقة، من أكثر المصممين تأثيرا في مجال الأزياء الرجالية.

كان سليمان المولود في باريس لأب محاسب تونسي وأمّ خياطة إيطالية، وهو من خريجي كلية اللوفر، أول مصمم للمجموعات الرجالية يحصل على الجائزة المرموقة لمجلس مصممي الأزياء الأمريكيين في عام 2002.

وكان مديرا فنيا لمجموعات “ديور للرجال” Dior Homme من عام 2000 إلى عام 2007، ثم لدار “سان لوران” بين سنتي 2012 و2016. ومنذ هذا التاريخ وحتى وصوله إلى “سيلين”، كرّس هادي سليمان نفسه للتصوير الفوتوغرافي، شغفه الآخر.

(أ ف ب)