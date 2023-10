هارفارد تقول إن بيان طلابها المؤيد للفلسطينيين لا يعبّر عن الجامعة

واشنطن: ذكرت كلودين جاي، رئيسة جامعة هارفارد الأمريكية المرموقة، أن البيان المؤيد للفلسطينيين، الذي أصدره طلاب الجامعة وحمّل إسرائيل مسؤولية أعمال العنف التي تجتاح المنطقة، لا يعبّر عن المؤسسة التعليمية ككل، أو قيادتها.

وقالت جاي، في بيان: “دعوني أؤكد أيضاً… أنه بينما يحقّ لطلابنا التحدث بالنيابة عن أنفسهم، ينبغي ألا تتحدث أي مجموعة طلابية- أو حتى 30 مجموعة- باسم جامعة هارفارد، أو قيادتها”.

وكان خريجون بارزون من الجامعة ندّدوا، يوم الإثنين، بالبيان المؤيد للفلسطينيين الذي قال فيه اتحاد يضمّ 34 مجموعة طلابية بالجامعة إنهم “يحمّلون النظام الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جميع أعمال العنف المنتشرة”، بعد عقود من الاحتلال، وأضافوا أن “نظام الفصل العنصري هو المسؤول الوحيد”.

وخلّف الهجوم الذي شنّته حركة “حماس” على إسرائيل، يوم السبت، مئات القتلى. ويعدّ هذا “أسوأ” اختراق لدفاعات إسرائيل منذ حرب أكتوبر، قبل 50 عاماً.

“The apartheid regime is the only one to blame.”

A coalition of 34 Harvard University student organisations has issued a pro-Palestinian statement in reaction to fighting between Israel and Hamas, prompting outrage from prominent alumni ⤵️ https://t.co/pjsJm6AeKd

— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 10, 2023