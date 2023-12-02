سياسة | دولي | الولايات المتحدة

هاريس: أمريكا لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية

2 - ديسمبر - 2023

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ذكر بيان للبيت الأبيض أن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي قالت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إن الولايات المتحدة لن تسمح “تحت أي ظرف” بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.

وعقد الاجتماع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي. وجاء في البيان أن هاريس بحثت مع السيسي أفكارا بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة تشمل جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم.

وقالت هاريس إنه لا يمكن للجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة أن تنجح إلا في “سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة خاصة به”.

(رويترز)

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  1. يقول محمد:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 3:48 م

    السيسي هو شريك في قتل الفلسطينيين أما أمريكا فهي القاتل نفسه (( وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ))

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  2. يقول صلاح صلاح:
    ديسمبر 2, 2023 الساعة 4:49 م

    ضحك على الأذقان وإستهزاء بالعرب ، غدا سيقولون إن الفلسطينيون يرحلون طوعا .أمريكا والكيان يد واحدة في إبادة الشعب الفلسطيني .لو كنتم صادقين لأوقفتم ما يحدث في غزة وفي الضفة .

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