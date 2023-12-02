هاريس: أمريكا لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية

ذكر بيان للبيت الأبيض أن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي قالت للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت إن الولايات المتحدة لن تسمح “تحت أي ظرف” بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.

وعقد الاجتماع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي. وجاء في البيان أن هاريس بحثت مع السيسي أفكارا بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة تشمل جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم.

وقالت هاريس إنه لا يمكن للجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة أن تنجح إلا في “سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة خاصة به”.

(رويترز)