سياسة | دولي | الولايات المتحدة

هاريس: الولايات المتحدة ستواصل “الضغط” على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار

6 - أكتوبر - 2024

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واشنطن: أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس في مقابلة أن الولايات المتحدة ستواصل “الضغط” على إسرائيل ودول المنطقة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت هاريس بحسب مقاطع بثت الأحد من مقابلة أجرتها معها شبكة سي بي اس إن واشنطن تعمل على “ضرورة (التوصل إلى) اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن وإرساء وقف لإطلاق النار. وسنواصل الضغط على إسرائيل و(دول) المنطقة، بما في ذلك على القادة العرب”.

(أ ف ب)

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  1. يقول صالح/ الجزائر:
    أكتوبر 6, 2024 الساعة 5:26 م

    الولايات المتحدة ستواصل “الضغط” ، الزائف والمشجع على الاستمرار ، على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار ، وإلا أغرقتها بالأسلحة المتطورة ومدفوعة الثمن ، التي تحتاجها للإبادة الجماعية والتدمير الشامل والكامل ، أكان في غزة أو في الضفة الغربية ولبنان ، ولماذا لا في اليمن في سوريا والعراق ، أو حتى في إيران إن كانت رغبة الكيان الصهيوني في ذلك جد ملحة ؟ .

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