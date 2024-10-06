هاريس: الولايات المتحدة ستواصل “الضغط” على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار

واشنطن: أعلنت نائبة الرئيس الأمريكي والمرشحة الديموقراطية للانتخابات الرئاسية كامالا هاريس في مقابلة أن الولايات المتحدة ستواصل “الضغط” على إسرائيل ودول المنطقة من أجل وقف إطلاق النار في غزة.

وقالت هاريس بحسب مقاطع بثت الأحد من مقابلة أجرتها معها شبكة سي بي اس إن واشنطن تعمل على “ضرورة (التوصل إلى) اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن وإرساء وقف لإطلاق النار. وسنواصل الضغط على إسرائيل و(دول) المنطقة، بما في ذلك على القادة العرب”.

(أ ف ب)