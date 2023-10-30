هاريس: الولايات المتحدة ليس لديها أي نية على الإطلاق لإرسال قوات إلى غزة أو إسرائيل

واشنطن- “القدس العربي”: شددت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على أن الولايات المتحدة “ليس لديها أي نية على الإطلاق” لإرسال قوات إلى إسرائيل أو غزة، عندما سئلت عن احتمال جر القوات الأمريكية إلى حرب في المنطقة”.

وقالت هاريس في مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” بثت يوم الأحد: “ليس لدينا أي نية على الإطلاق، وليس لدينا أي خطط لإرسال قوات مقاتلة إلى إسرائيل أو غزة، هذه الفترة”.

وكررت هاريس التصريحات الأمريكية المعتادة بشأن مزاعم “حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها” ولكنها قالت إن” الفلسطينيين يستحقون “تدابير متساوية للسلامة والأمن”.

وشددت أيضًا على أهمية التمييز بين الفلسطينيين وحركة حماس، التي نفذت الهجوم والتي تصنفها الولايات المتحدة منظمة إرهابية.